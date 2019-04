Italia, Mancini ne convoca 35 per lo stage dei "giovani"

26/04/2019

Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per lo stage concordato dalla FIGC con la Lega di Serie A che riguarda i giovani che già fanno parte del giro azzurro. Nell'elenco ci sono 35 calciatori, tra cui anche tre classe 2001: Gozzi, Riccardi e Salcedo. Lo stage, importante anche per selezioni in vista del Mondiale U20 e dell'Europeo U21, si terrà a Coverciano lunedì 29 e martedì 30 aprile.