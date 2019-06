Europei Under 21: colpo Polonia, Belgio battuto in rimonta

16/06/2019

Va alla Polonia la prima sfida dell'Europeo Under 21. A Reggio Emilia, la nazionale di Michniewicz batte 3-2 in rimonta il Belgio e si porta al comando del Gruppo A, quello di Italia e Spagna. Partita dai due volti, con i primi 16' di dominio totale del Belgio, che passa in vantaggio con un tocco da due passi di Iseka. Dieci minuti dopo il pareggio del neo-viola Zurkowski rivitalizza la Polonia, che prende poco alla volta campo fino a ribaltare il risultato con un colpo di testa di Bielik al 52' e chiuderla con Szymanski (79'). Inutile il gol di Cools all'84'. Nel prossimo turno proprio i polacchi saranno i rivali degli azzurri a Bologna (19 giugno) mentre il Belgio se la vedrà con la Spagna.