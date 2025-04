50 anni il 2 maggio, per Beckham è già partita la festa

David Beckham, che compirà 50 anni il 2 maggio, ha iniziato in anticipo i festeggiamenti. "Sono così fortunato ad avere degli amici e una famiglia fantastici con cui dare il via ai festeggiamenti per il mio 50mo compleanno", ha scritto su Instagram, ringraziando la moglie Victoria e i figli. Alla festa, svoltasi a Miami, erano presenti anche Leo Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba, Tom Brady e Shaquille O'Neal. Una gallery fotografica mostra l'ex giocatore che indossa uno smoking in velluto, mentre Victoria ha un elegante abito bianco dalle sottili spalline.