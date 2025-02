'Scimmia' a giocatore Samp, Daspo di 5 anni a tifosa del Brescia

Una tifosa del Brescia che ha seguito in tribuna la partita tra Brescia e Sampdoria ha ricevuto un Daspo, e per cinque anni non potrà mettere piede allo stadio. Ha apostrofato con il termine "scimmia" il centrocampista della Sampdoria Akinsanmiro che era finito nel mirino di una parte della curva bresciana che lo aveva insultato con ululati razzisti nel corso della partita al Rigamonti di un mese fa. Sono stati gli stessi tifosi presenti sugli spalti a segnalarlo agli agenti della Polizia di Stato, impegnati nel servizio d'ordine pubblico.