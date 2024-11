'DONARE ESPERIENZE',CALCIO-AIL INSIEME PER PAZIENTI EMATOLOGICI

Sensibilizzare il pubblico sui bisogni dei pazienti con patologie oncoematologiche e regalare sorrisi e speranza attraverso il calcio. È questo l'obiettivo di "Donare Esperienze", la charity partnership creata da Social Football Summit e AIL - Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma che offre l'opportunità di vivere momenti legati al calcio ai malati ematologici e alle loro famiglie. Nell'ambito dell'edizione di quest'anno del SFS, l'evento dedicato all'incontro tra professionisti del settore calcistico, aziende, istituzioni e associazioni, e grazie al supporto di club, atleti e altri protagonisti del mondo del calcio, oltre che delle 83 sezioni territoriali di AIL, i pazienti avranno la possibilità di vivere in prima persona la gioia del calcio con visite agli allenamenti, incontri con i giocatori e inviti agli stadi. Un'occasione, quindi, per dare voce al ruolo sociale dello sport dimostrando come questo possa diventare un potente veicolo di solidarietà e cambiamento sociale.