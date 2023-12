IL COLPO DI MERCATO

Varese ha presentato ufficialmente Nico Mannion, che ha esordito alla grande a Pesaro. "Accoglienza fantastica, sono felice di essere qui. Sono sempre in contatto con il Poz, l'NBA? Non ci penso troppo, se arriva, arriva"

© ufficio-stampa L'esordio è stato di quelli da favola: 26 punti, di cui 21 nell'ultimo quarto, quando ha trascinato i nuovi compagni alla vittoria a colpi di giocate da fuoriclasse. Quella tra Nico Mannion e Varese sembra la storia di un colpo di fulmine, nel segno dell'armocromia: il Red Mamba, con la canotta rossa della squadra di Bialaszewski, ha subito fatto vedere cosa è capace di fare. "È stato tutto bellissimo, la gente mi fa sentire importante. Sono contento di essere qui".

Durante la sua presentazione ufficiale Mannion ha scattato una fotografia di quello che ha trovato. " Un ambiente particolare, non voglio dire americano, ma nemmeno europeo. Luis (Scola, oggi amministratore delegato, ndr) è in palestra con noi ad allenarsi, ho subito legato con i miei compagni di squadra, che hanno reso ottimo il mio arrivo. Dal punto di vista tecnico devo ancora capire un po' la situazione per integrarmi al meglio".

Tra le connessioni immediate, anche quella con coach Bialaszewski. "Parliamo molto. Nell'intervallo con Pesaro mi ha detto che peggio di come avevo giocato nei primi due quarti non potevo fare, aveva ragione. Alla fine mi ha abbracciato, mi piace molto la sua tranquillità, sa relazionarsi bene con i giocatori".

Il play ha raccontato poi com'è avvenuto il suo trasferimento. "Sono stati giorni intensi, ho parlato con Luis e sapevo che avremmo chiuso in pochi giorni. È successo tutto velocemente, in 36 ore più o meno. Perché ho giocato poco negli ultimi anni? Non è dipeso da me, sono state decisioni dei coach, io lavoro ogni giorno per fare meglio".

Suo padre è stato idolo dei tifosi di Cantù. "Conosco la rivalità, ma devo dire che tanta gente di Cantù mi ha espresso felicità per il mio arrivo qui a Varese".

Sullo sfondo due pensieri, l'NBA e la Nazionale. "Non penso troppo all'America, se arriva, arriva. Sono qui, c'è fa finire quest'annata dura e sono totalmente concentrato su Varese. Io e il Poz siamo vicini e siamo sempre in contatto ho un buon rapporto con lui, ma non c'è mai stata la possibilità di andare all'ASVEL.