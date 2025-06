Finali Nba: Indiana all'ultimo secondo, 1-0 per il titolo

Le triple di Toppin, di Turner e di Nembhard riportano in partita i Pacers fino al canestro decisivo del sorpasso di Haliburton che chiude una serata da 14 punti, 10 rimbalzi e 6 assist e con 6/13 dal campo. Ai Thunders non bastano i 38 punti dell'MVP Shai Gilgeous-Alexander protagonista però in negativo per aver fallito l'ultima occasione in attacco, proprio prima della giocata di Haliburton. In doppia cifra chiude anche Jalen Williams con 17 punti.