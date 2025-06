Scafati, annunciato il nuovo coach: da Avellino arriva Crotti

“Sono onorato della chiamata di una società così importante – sono le prime parole del nuovo coach gialloblu – so che ci sono grandi aspettative, ma per me questa rappresenta una sfida intrigante. Costruiremo una squadra con grande mentalità che sicuramente saprà lottare per 40 minuti. L’unica cosa che posso garantire già da ora è l’impegno per sudare la maglia: il nostro obiettivo è lasciarla in un posto migliore quando ce ne andremo”.