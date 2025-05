Bologna, Ivanovic: “Partita dura, quello che ci aspettavamo”

Dopo la gara contro Venezia ha parlato in conferenza stampa coach Dusko Ivanovic: “Partita dura, quello che ci aspettavamo, giochiamo contro una squadra organizzata che ci ha messo in difficoltà a rimbalzo, riuscendo ad avere seconde opportunità nonostante delle nostre buone difese. Stasera abbiamo giocato però con pazienza, a differenza della prima gara. Taylor? Volevo giocasse ma ha fatto il fallo del bonus in un momento in cui Venezia ha giocato in post basso e l’azione successiva sarebbero stati due liberi per loro. Ma credo tanto in lui e la prossima partita giocherà.”