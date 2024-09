Luna Rossa Prada Pirelli, il giudizio di Max Sirena: "Abbiamo regatato bene in condizioni ideali per loro"

LOUIS VUITTON CUP

Lo skipper e team director del sindacato italiano ha analizzato la prima giornata delle finali di Louis Vuitton Cup

Pari e patta verrebbe da dire vedendo il risultato della prima giornata delle finali di Louis Vuitton Cup. Non la pensano così in casa Luna Rossa Prada Pirelli dove l'umore è comunque alto, complice soprattutto la vittoria nella prima regata disputata nel pomeriggio di giovedì 26 settembre. Il sindacato italiano si è poi dovuto arrendere a INEOS Britannia, tuttavia questo non ha influito sul giudizio di Max Sirena che guarda il bicchiere mezzo pieno in vista delle prossime giornate.

"Giornata positiva. Abbiamo iniziato con la vittoria dei giovani alla UniCredit Youth America’s Cup e vedere l’emozione nei loro occhi all’arrivo ti dà la carica, sono davvero felice per loro. Oggi abbiamo fatto le prime due regate delle finali Louis Vuitton Cup con Ineos Britannia. La prima è stata molto bella, ma anche la seconda che abbiamo perso, alla fine ci lascia un giudizio positivo perché abbiamo regatato bene - ha spiegato lo Skipper e Team Director di Luna Rossa Prada Pirelli -. Analizzeremo quello che potevamo fare meglio, ma il bilancio complessivo è certamente buono, perché queste erano forse le condizioni ideali per loro e quindi abbiamo imparato tanto. Domani ci prepariamo al meglio per le regate di sabato e di domenica".

Un'idea condivisa dal timoniere James Spithill che ha messo in chiaro tutte le difficoltà che si incontrano nel gareggiare con il vento forte e l'onda particolarmente alta. "È stato davvero impegnativo. È stato un po’ come correre con una Ferrari sul ghiaccio: si pattina dappertutto - ha sottolineato il velista australiano -. I ragazzi hanno fatto un buon lavoro, la barca è stata preparata bene, entrambi i team hanno dovuto affrontare la situazione e sarà una lotta fino alla fine. È quello che vogliamo”.