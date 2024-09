Luna Rossa Prada Pirelli approda alle semifinali di Louis Vuitton Cup: ecco la corsa verso la finalissima

LE REGOLE E IL CALENDARIO

L'equipaggio tricolore ha chiuso al secondo posto il Round Robin puntando alla conquista del trofeo per accedere all'America's Cup

Concluso il Round Robin, Luna Rossa Prada Pirelli si prepara ad affrontare la fase a eliminazione diretta della Louis Vuitton Cup. Gli uomini di Max Sirena non potranno più sbagliare, soprattutto dopo la doppia sconfitta patita con INEOS Britannia, tuttavia c'è ancora possibilità di crescere per puntare al ruolo di sfidante in America's Cup. Il sindacato italiano dovrà ora affrontare le semifinali, al via nel pomeriggio di sabato 12 settembre e che vedranno come avversaria una fra INEOS, NYYC American Magic e Alinghi Red Bull Racing a seconda delle scelte dell'equipaggio britannico.

CHI SARA' L'AVVERSARIA DI LUNA ROSSA? LA SCELTA DI INEOS BRITANNIA E IL NUOVO TABELLONE

Una delle regole che contraddistinguono la 37a edizione dell'America's Cup riguarda il tabellone della Louis Vuitton Cup, competizione che deciderà la sfidante di Emirates Team New Zealand per la conquista della Coppa delle Cento Ghinee. Coloro che conquistano il primo posto nel Round Robin possono scegliere la propria sfidante in semifinale, una decisione che verrà annunciata soltanto nella giornata di venerdì 13 settembre, in occasione della conferenza stampa della vigilia. INEOS Britannia avrà quindi la possibilità di decidere chi affrontare nel proprio match race, lasciando agli altri due equipaggi l'onere di sfidarsi per prendere un posto in finale. Tutte le combinazioni sono possibili, motivo per cui Luna Rossa potrebbe ritrovarsi ad affrontare nuovamente gli inglesi così come aver di fronte NYYC American Magic e Alinghi Red Bull Racing, rispettivamente terza e quarta al termine della fase a gironi. Tutto farebbe propendere a un tabellone con INEOS decisa ad affrontare Alinghi e Luna Rossa chiamata a superare American Magic, ma ogni sorpresa è dietro l'angolo.

COME FUNZIONANO LE SEMIFINALI? VITTORIA ASSEGNATA A CHI ARRIVA PER PRIMA A QUOTA 5

A differenza del Round Robin, si tratterà in questo caso di scontri diretti che vedranno le imbarcazioni scendere in acqua due volte al giorno con l'obiettivo di centrare il pass per la finale. Ogni vittoria varrà un punto e il passaggio del turno sarà certificato non appena uno dei due equipaggi giungerà a quota cinque successi. Ciò porterà a risolvere la questione al meglio delle nove regate, tuttavia l'esito potrebbe arrivare molto prima.

A questo punto non resta altro che scendere in acqua e provare a conquistare l'accesso alla finale della Louis Vuitton Cup. Tutte e quattro le squadre scenderanno in acqua per due volte nel corso della prima giornata in programma sabato 14 settembre e proseguiranno così finché una delle due non giungerà a quota 5, tuttavia è stata fissata come data limite il 19 settembre quando potrebbe andar in scena il round numero 9 della competizione.

SABATO 14 SETTEMBRE

Semifinale 1, race 1

Semifinale 2, race 1

Semifinale 1, race 2

Semifinale 2, race 2

DOMENICA 15 SETTEMBRE

Semifinale 1, race 3

Semifinale 2, race 3

Semifinale 1, race 4

Semifinale 2, race 4

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE

Semifinale 1, race 5

Semifinale 2, race 5

Semifinale 1, race 6

Semifinale 2, race 6

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE

Semifinale 1, race 7

Semifinale 2, race 7

Semifinale 1, race 8

Semifinale 2, race 8

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE

Semifinale 1, race 9

Semifinale 2, race 9