Louis Vuitton Cup, Luna Rossa Prada Pirelli va verso le semifinali: probabile incrocio con NYYC American Magic, ma occhio alle decisioni di INEOS Britannia

I POSSIBILI INCROCI

L'equipaggio tricolore ha chiuso il Round Robin alle spalle dei britannici che ora potranno scegliere l'avversario per il prossimo turno, influenzando la corsa alla 37a America's Cup

Tutto perfetto per trequarti di competizione e poi il doppio colpo da k.o. Si potrebbe riassumere così il Round Robin di Luna Rossa Prada Pirelli che ora dovrà affrontare le semifinali di Louis Vuitton Cup con un altro piglio. Se dopo la vittoria con Emirates Team New Zealand e i successi con Orient Express e NYYC American Magic sembrava che l'equipaggio italiano potesse conquistare la vetta della classifica senza problemi, ecco il ribaltone nelle ultime giornate con la doppia sconfitta con INEOS Britannia che ha ribaltato la situazione e consentirà il sindacato inglese di scegliere l'avversaria. Chiaramente sarà necessario attendere fino alla conferenza stampa della vigilia in programma venerdì 13 settembre, ma le voci iniziano subito a correre e di conseguenza è necessario fare il punto della situazione.

Vedi anche america's cup Luna Rossa Prada Pirelli perde lo spareggio con INEOS Britannia e chiude il Round Robin al secondo posto Tutto ovviamente sarà nelle mani degli uomini di sir Ben Ainslie che potrà decidere quale strada percorrere per conquistare il trofeo, ma soprattutto l'accesso all'America's Cup che Oltremanica manca addirittura dal 1964 quando la Coppa delle Cento Ghinee veniva messa in palio soltanto fra equipaggi anglofoni. Se in molti pensano che basti guardare la classifica per prendere una decisione, la verità è che bisogna prendere in considerazione vari aspetti, dalle condizioni meteorologiche che saranno presenti a Barcellona durante le prossime regate al potenziale degli avversari a seconda del vento.

Tralasciando questi aspetti, la probabilità che INEOS Britannia decida di sfidare gli svizzeri di Alinghi Red Bull Racing è elevata visto che gli elvetici hanno concluso la fase a gironi in quarta posizione con tre vittorie e ben sette sconfitte. I ragazzi di Silvio Arrivabene sono apparsi in crescita dopo le grosse difficoltà patite sia nelle regate preliminari che nel primo Round Robin a causa del doppio incidente alla vigilia che ha costretto gli svizzeri a sistemare l'albero maestro del proprio AC75. Le vittorie su Orient Express e NYYC American Magic ha consentito loro di evitare l'eliminazione, tuttavia la terza vittoria è arrivata a causa di un problema tecnico per Luna Rossa. Nel confronto diretto con INEOS Britannia non c'è mai stata storia, motivo per cui gli inglesi sembrano propensi a prendere questa strada.

Vedi anche america's cup Incidente poco dopo le regate: NYYC American Magic sostituisce Paul Goodison con Lucas Calabrese al timone di Patriot Ciò aprirebbe a un'altra sfida fra Luna Rossa e American Magic che alla vigilia partivano con i favori del pronostico per la conquista dell'edizione 2024 della Louis Vuitton Cup. La situazione si è ben presto ribaltata per gli statunitensi che, dopo un buon inizio, sono calati di colpi patendo parecchio i continui cambiamenti climatici. Se con INEOS è arrivata un'iniziale vittoria che faceva ben sperare, con il sindacato tricolore non c'è mai stata partita sia con vento debole che elevato, come accaduto nel corso del penultimo giorno. Qualora i nodi dovessero aumentare, gli statunitensi potrebbero patire ulteriormente la situazione e per questo motivo potrebbero diventare gli sfidanti ideali per Luna Rossa così come per gli stessi inglesi.

Non va però esclusa una possibilità che, per quanto possa sembrare remota, avrebbe tutta una sua logica: lo scontro fra Luna Rossa e INEOS Britannia. Dopotutto nel giro di tre giorni i britannici si sono imposti nettamente per due volte, sia con vento forte che con brezza leggera dimostrando di poter rimanere in volo anche quando gli altri sono costretti ad abbassare i propri foil in acqua. Il canovaccio è sempre stato il medesimo: partenza parallela con speed test vinto in attesa della prima virata, lavoro di copertura lungo il lato di bolina iniziale e fuga a partire sul lato di poppa, punto forte dell'equipaggio presieduto da Patrizio Bertelli. Affrontare i favoriti per la vittoria del trofeo subito in semifinale e vincere nuovamente aprirebbe la strada verso la sfida con Emirates Team New Zealand, però non va dimenticato che è necessario ottenere cinque successi per passare il turno e per questo il rischio di veder tutti i piani sconvolti è sempre dietro l'angolo.