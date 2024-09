Luna Rossa Prada Pirelli e il pericolo INEOS Britannia: i timori del team italiano e il ribaltone del 2021

LOUIS VUITTON CUP

Tre anni fa il sindacato italiano subì tre sconfitte da parte degli inglesi nel Round Robin prima di ribaltare il risultato in finale e accedere all'America's Cup

La doppia sconfitta nelle ultime giornate del Round Robin di Louis Vuitton Cup fanno sicuramente male a Luna Rossa Prada Pirelli che, dopo una serie perfetta di sei vittorie consecutive, si è vista superare in classifica da INEOS Britannia. Se si guardasse semplicemente la classifica e il distacco accumulato dall'equipaggio italiano nelle prove contro gli inglesi, è scontato che i britannici siano i principali favoriti per conquistare il posto di sfidante nella prossima America's Cup, tuttavia esiste un recente precedente che potrebbe ribaltare il tutto.

Andando a sfogliare gli annali della competizione, si può notare come nel 2021 gli uomini di Max Sirena fecero fatica oltremodo nel Round Robin della Prada Cup perdendo entrambe gli incontri con INEOS e chiudendo di fatto al secondo posto, ben distanti dai ragazzi di sir Ben Ainslie. Una situazione che costrinse il sindacato italiano a passare dalla semifinale della competizione contro NYYC American Magic (all'epoca i partecipanti erano solo tre) e trovare in quella fase la giusta combinazione per conquistare il trofeo e giocarsi con Emirates Team New Zealand la Coppa delle Cento Ghinee.

In finale fu praticamente un dominio di Luna Rossa che inflisse un secco 7-1 a INEOS Britannia ribaltando la situazione e approdando alla sfida decisiva. Chiaramente ogni gara ha un percorso a sé stante, però questo precedente fa ben sperare in vista delle semifinali al via sabato 14 settembre e che potrebbe vedere l'equipaggio tricolore affrontare proprio gli statunitensi di American Magic. Nonostante non si possa modificare profondamente l'imbarcazione, qualche dettaglio si potrà limare durante i giorni di riposo considerato che tutti i team potrebbe mettere in campo qualche soluzione celata sinora. E proprio i dettagli potrebbero ribaltare completamente una situazione ad ora complicata.