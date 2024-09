Dai trionfi in Nuova Zelanda alle sconfitte con i Kiwi: i precedenti di Luna Rossa Prada Pirelli nelle finali della Louis Vuitton Cup

LA STORIA

L'equipaggio tricolore ha partecipato per quattro volte alla sfida decisiva per l'accesso all'America's Cup imponendosi per due volte

Il rapporto fra Luna Rossa Prada Pirelli e la Louis Vuitton Cup si potrebbe riassumerlo con due termini: croce e delizia. L'equipaggio tricolore è pronto ad affrontare la finale contro INEOS Britannia con l'obiettivo di prendere parte all'America's Cup per la terza volta nella sua storia, tuttavia i precedenti sono in totale equilibrio.

Vedi anche america's cup America's Cup, Grant Dalton teme Luna Rossa Prada Pirelli: "Vorrei INEOS Britannia come sfidante, ma loro sono più solidi" Sfogliando le pagine degli annali velistici, risulta come Luna Rossa abbia partecipato per quattro volte alla competizione deputata a decidere la sfidante di Emirates Team New Zealand ottenendo due successi e due sconfitte. Risultati che sono arrivati spesso in forma rocambolesca e talvolta imprevedibile, come nel 2000 quando il sindacato presieduto da Patrizio Bertelli portava a casa il pass all'esordio. In quel caso il team tricolore superò per 5-4 la ben più esperta AmericaOne alzando per la prima volta al cielo la Louis Vuitton Cup.

Da quel giorno è stato necessario attendere ventun'anni prima che ciò ricapitasse, anche se in quel caso la denominazione era diversa visto che si trattava della Prada Cup. Neanche a farlo apposta si gareggiava nuovamente in Nuova Zelanda come a inizio millennio, anche se l'avversario era INEOS Britannia. Come oggi il Round Robin non era andato benissimo con gli inglesi in grado di portarsi a casa il primo posto e con Luna Rossa costretta a passare dalle semifinali con NYYC American Magic. All'epoca arrivò una netta vittoria per 4-0 con gli statunitensi per poi infliggere un 7-1 ai britannici ribaltando così le forze in campo viste sino a quel momento.

Vedi anche america's cup Luna Rossa Prada Pirelli e il pericolo INEOS Britannia: i timori del team italiano e il ribaltone del 2021 Nel mezzo però il team italiano ha vissuto due campagne non così favorevoli come quella del 2007 a Valencia dove Emirates Team New Zealand mise a segno un secco 5-0 ripetuto nel 2013 a San Francisco da un 7-1 nuovamente ad appannaggio degli oceanici. Come sappiamo la sfida con i Kiwi sarà eventualmente soltanto a partire dal 12 ottobre in occasione della 37a America's Cup, un motivo in più per pensare di poter portare a casa la Louis Vuitton Cup e portare per la prima volta in Italia la Vecchia Brocca.