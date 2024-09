America's Cup, Grant Dalton teme Luna Rossa Prada Pirelli: "Vorrei INEOS Britannia come sfidante, ma loro sono più solidi"

INTERVISTA ESCLUSIVA

Il CEO di Emirates Team New Zealand ha fatto una valutazione della situazione delle due sfidanti per la conquista della Louis Vuitton Cup

Le finali della Louis Vuitton Cup devono ancora iniziare, ma in casa Emirates Team New Zealand si guarda già all'America's Cup. I detentori del titolo stanno svolgendo il ruolo di spettatore interessato in vista del ritorno in acqua in programma il prossimo 12 ottobre e che potrebbe vedere l'equipaggio oceanico affrontare Luna Rossa Prada Pirelli. Una sorta di remake di quanto già accaduto nel 2021 in cui crede fortemente Grant Dalton, CEO del sindacato neozelandese.

Vedi anche america's cup Luna Rossa Prada Pirelli, Voltolini crede nella finale: "Tre anni fa New Zealand era più veloce, questa volta è un'altra storia" "Se dovessi scegliere fra Luna Rossa Prada Pirelli e INEOS Britannia, da un punto di vista sentimentale vi direi la prima. Quando nel 2017 abbiamo vinto a Bermuda, molti membri di Luna Rossa lavoravano con noi, ma mi fanno paura perché sono un team fortissimo - spiega Dalton in un'intervista esclusiva ai microfoni di SportMediaset -. Motivo per cui se dovessi decidere preferirei avere INEOS Britannia come avversaria, forse perché hanno punti più fragili essendosi migliorati velocemente. Luna Rossa ha un pacchetto molto forte e molte certezze, motivo per cui ci troveremo ad affrontare loro".

Per scoprire se la predizione del velista oceanico sia giusta, sarà però necessario ancora qualche giorno quando Luna Rossa e INEOS Britannia si sfideranno per la conquista della Louis Vuitton Cup, un successo che rappresenterebbe un punto di partenza per entrambe con l'obiettivo di strappare a New Zealand la Coppa delle Cento Ghinee.