Louis Vuitton Cup, il vento continua a esser un'incognita: semifinali a rischio rinvio

AMERICA'S CUP

L'organizzazione ha dovuto annullare la prima giornata della Youth America's Cup a causa della ventilazione quasi assente a Barcellona, una situazione che potrebbe ripetersi nei prossimi giorni

La scena è abbastanza desolante: le barche ferme nel porto in attesa di poter partire per la prima regata di flotta. Il vento però manca e quindi gli organizzatori sono costretti a rinviare per ore prima di arrendersi a Eolo e rinviare l'inizio della prima giornata sino al tardo pomeriggio. Stiamo parlando della Youth America's Cup, la competizione velistica dedicata agli Under 25 che avrebbe dovuto fare il proprio esordio a Barcellona. Serve usare il condizionale perché il meteo l'ha avuta vinta anche questa volta stravolgendo i piani della Giuria e costringendoli a partire ore dopo rispetto a quanto inizialmente previsto. Una situazione che abbiamo già incontrato più volte nelle regate preliminari e nelle prime fasi della Louis Vuitton Cup, ma che a stretto giro potrebbe ripetersi in vista della sesta regata delle semifinali.

Con Luna Rossa Prada Pirelli e INEOS Britannia a quota quattro successi, basterebbe un'ultima vittoria per chiudere la faccenda e passare alle finali. Il problema non è la competitività degli avversari, quanto piuttosto le bizze di un meteo "dispettoso", che impedisce alle barche di prendere il volo. Le ultime proiezioni indicano infatti vento leggero (6-9 nodi, quindi al limite del regolamento) nel pomeriggio di mercoledì 18 settembre, mentre nel proseguo della settimana la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare complice l'arrivo di una perturbazione che ridurrà la ventilazione fra i 3 e gli 8 nodi.

Con ogni probabilità nel pomeriggio di mercoledì 18 gli organizzatori faranno di tutto per svolgere almeno quella fantomatica "sesta regata" sperando che Luna Rossa e INEOS Britannia non sprechino nuovamente il proprio match point, sfruttando magari una mano da Madre Natura con buona pace dei meteorologi locali che forse per una volta non potrebbero che essere felici di sbagliarsi.