Youth America's Cup, Luna Rossa Prada Pirelli lancia la sfida: "Siamo pronti al vento forte in partenza e alle boe"

VELA

L'equipaggio italiano punterà al successo finale grazie al contributo di Marco Gradoni, fra i migliori talenti del mondo della vela

© Ufficio Stampa L'obiettivo è chiaro: Luna Rossa Prada Pirelli vuole conquistare la prima edizione della Youth America's Cup. La competizione velistica, in programma a Barcellona dal 17 al 26 settembre, vedrà al via dodici team (i sei impegnati nella competizione maggiore e altri sei invitati) composti da atleti Under 25 come Marco Gradoni, uno dei talenti più in vista del mondo nautico. Il 20enne romano ha già guidato l'AC40 di Luna Rossa nelle regate preliminari a Jeddah mostrando tutto il proprio talento e venendo così scelto dal sindacato italiano per la campagna giovanile.

Un asso nella manica per la squadra presieduta da Patrizio Bertelli che punterà ad aggiudicarsi la competizione a fronte di team come Emirates Team New Zealand e Athena Pathway: "È stata un'esperienza davvero incredibile essere a Jeddah con il team Luna Rossa, ora qui con il team Youth, tutti ragazzi nuovi. Il passato è passato e voglio davvero concentrarmi sul presente e penso che abbiamo un grande team, velisti davvero bravi e anche il team femminile ci sta supportando molto. Dobbiamo solo rimanere concentrati, abbiamo imparato molto e ci impegniamo molto per essere qui e preparati, quindi vogliamo solo uscire a vela e fare del nostro meglio - ha spiegato Gradoni -. Penso che la gara sia completamente diversa dall'allenamento, quindi tutti noi spingeremo di più ed è incredibile perché se abbiamo molto vento sarà molto teso alla partenza e nei giri di boa. Siamo preparati per questo e vogliamo solo uscire e mettere alla prova le nostre abilità in acqua".

Insieme a Gradoni sarà presente Gianluigi Ugolini in qualità di timoniere, mentre Federico Colaninno e Rocco Falcone svolgeranno il ruolo di trimmer per un quartetto particolarmente affiatato.