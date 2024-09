Youth America's Cup, Luna Rossa Prada Pirelli vince il gruppo A e vola in semifinale

VELA

L'equipaggio guidato da Marco Gradoni ha conquistato le prime due regate di giornata chiudendo la prima fase con 63 punti davanti agli statunitensi di NYYC American Magic

Tutto è bene ciò che finisce bene, soprattutto se si tratta del mondo della vela. Lo sanno bene gli uomini di Luna Rossa Prada Pirelli che hanno conquistato la semifinale della Youth America's Cup, la competizione dedicata agli Under 25. Marco Gradoni e compagni hanno vissuto una terza giornata di gare dal doppio volto che non ha impedito al sindacato tricolore di aggiudicarsi il gruppo A.

Vedi anche america's cup Luna Rossa Prada Pirelli, Max Sirena carica i suoi: "Possiamo vincere con chiunque" L'equipaggio italiano ha dominato le prime due regate in programma vincendo per dispersione e garantendosi di fatto il passaggio del turno, tuttavia poco prima della partenza della terza prova il team presieduto da Patrizio Bertelli ha rischiato una scuffia anticipando la partenza e venendo così penalizzati. Ciò ha portato l'AC40 tricolore a chiudere in ultima posizione la gara vinta dai francesi di Orient Express, mentre una nuova penalità ha impedito alla squadra guidata da Gradoni di andare oltre il terzo posto nell'ultimo appuntamento vinto da NYYC American Magic.

Vedi anche america's cup Youth America's Cup, Andoo Team Australia e Sail Team BCN vincono le ultime due regate del gruppo B e volano in semifinale Al termine delle otto regate in programma Luna Rossa guida la classifica con 63 punti davanti ad American Magic con 50 e Athena Pathway con 37. Eliminata a sorpresa invece Emirates Team New Zealand che hanno chiuso al quinto posto con 34 punti, fuori dalla lotta per la vittoria finale.