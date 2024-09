Youth America's Cup, Andoo Team Australia e Sail Team BCN vincono le ultime due regate del gruppo B e volano in semifinale 

VELA

Gli australiani hanno strappato il pass vincendo la prima prova, venendo immediatamente seguiti dagli spagnoli che si sono aggiudicati la seconda

Dopo lo stop domenicale causato dall'assenza di vento, la Youth America's Cup ha ripreso il volo completando così il gruppo B, dedicato alle imbarcazioni invitate direttamente per la competizione. Se è vero che gli scandinavi di Swedish Challenge si erano già garantiti il pass per le semifinali con il dominio nella seconda giornata di gare, la terza è stata contraddistinta dalle altre inseguitrici che si sono spartite le regate in programma permettendo così ad Andoo Team Australia e Sail Team BCN di portarsi a casa gli altri due posti a disposizione.

Gli australiani hanno sfruttato il forte vento presente a Barcellona aggiudicandosi la prima delle prove andate in scena nel primo pomeriggio di lunedì 23 settembre prendendo il largo a metà gara e vincendo la sfida in cui sono giunti a distanza gli spagnoli di Sail Team BCN e i canadesi di Concord Pacific Racing. Discorso invertito per la seconda prova di giornata con gli iberici che hanno saputo spuntarla nel finale dopo i primi lati molto equilibrati, anticipando Swedish Challenge e Concord Pacific Racing che si sono visti sfuggire dalle mani il pass per il turno successivo.

Al termine delle otto regate in programma Swedish Challenge guida la classifica con 62 punti, diciassette in più di Sail Team BCN e diciannove su Andoo Team Australia, mentre Concord Pacific Racing, Jajo Dutchsail e Youth AC Germany hanno completato la graduatoria.