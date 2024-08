Terza giornata intensa per la Louis Vuitton Cup: Luna Rossa affronta NYYC American Magic e INEOS Britannia

Dopo la seconda giornata funestata dall’assenza di vento, la Louis Vuitton Cup prova a ripartire con un nuovo piano in programma per sabato 31 agosto. In attesa di scoprire se ci sarà o meno presente anche Emirates Team New Zealand, al lavoro per sistemare al meglio l’imbarcazione dopo l’incidente di giovedì 29 agosto, l’organizzazione ha deciso di proporre un maxi programma con sei regate, in onda sul Canale 20 e in simulcast su Italia 1 per le prove di Luna Rossa Prada Pirelli oltre che in streaming sul sito di SportMediaset.