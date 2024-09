Luna Rossa Prada Pirelli sconfigge Orient Express e centra il pass per le semifinali di Louis Vuitton Cup

LA GIORNATA

Il sindacato italiano ha sconfitto l'equipaggio francese nel corso della seconda regata di giornata rafforzando la leadership nella classifica del Round Robin

Dopo la tempesta che si è abbattuta su Barcellona negli ultimi giorni, Luna Rossa Prada Pirelli è tornata a dominare il 2° Round Robin della Louis Vuitton Cup. Il sindacato italiano ha sconfitto i francesi di Orient Express nella seconda prova di giornata volando in testa alla classifica con cinque punti e conquistando così aritmeticamente il pass per le semifinali della competizione velistica.

LA CLASSIFICA DEL 2° ROUND ROBIN DELLA LOUIS VUITTON CUP (ESCLUSA EMIRATES TEAM NEW ZEALAND)

POSIZIONE TEAM REGATE VINTE REGATE PERSE 1 Luna Rossa Prada Pirelli 5 0 2 INEOS Britannia 3 2 3 NYYC American Magic 3 3 4 Alinghi Red Bull Racing 2 4 5 Orient Express Racing Team 1 5

EMIRATES TEAM NEW ZEALAND DOMINA ORIENT EXPRESS NONOSTANTE LE BIZZE DEL VENTO

Prova letteralmente di allenamento per Emirates Team New Zealand che, nonostante la regata non garantisse punti, ha sconfitto nettamente Orient Express, bloccata prima della partenza. Complice il vento ridotto la squadra francese ha dovuto far i conti con la "perdita del volo" finendo con i foil in acqua e subendo subito un distacco enorme rispetto ai Defender. I transalpini sono pian piano ripartiti avvicinandosi agli avversari complice il medesimo problema incontrato dai Kiwi che hanno subito il sorpasso di Orient Express a metà del primo lato di bolina, concluso dai francesi con ventuno secondi di vantaggio. Quando tutto sembrava scappare lungo il lato di poppa, i francesi sono caduti nuovamente dai foil transitando davanti al secondo gate, ma venendo nuovamente sorpassati all'uscita della boa. In attesa di riprendere la corsa, l'AC75 di Emirates si è lanciato verso il successo aggiudicandosi il successo complice gli ennesimi problemi incontrati da Orient Express in occasione di ogni passaggio ai cancelli.

ALINGHI RED BULL RACING VINCE A SORPRESA LA REGATA CON NYYC AMERICAN MAGIC

Colpo di scena nella terza giornata di regate con Alinghi Red Bull Racing che ha sconfitto nettamente NYYC American Magic allontanandosi dal fondo della classifica e avvicinando la qualificazione alla semifinale. Errore in partenza per NYYC American Magic che sono entrati in anticipo nel campo di partenza subendo così una penalità al via. Ciò ha aperto la strada ad Alinghi Red Bull Racing con gli svizzeri che hanno tenuto testa al primo incrocio passando al primo gate di bolina con nove secondi di vantaggio.Risalendo il lato di poppa gli elvetici hanno però accelerato passando a un terzo di gara con quattordici secondi di vantaggio.

Gli uomini di Silvio Arrivabene hanno gestito al meglio anche i successivi incroci lungo il secondo lato di bolina obbligando gli avversari a continuare a cambiare direzione coprendosi rispetto alle mosse degli americani ed entrare a metà gara con ventitrè secondi di ritardo. Dall'uscita gli statunitensi hanno faticato a volare raddoppiando di fatto il distacco e non riuscendo più di fatto a rimanere in scia ad Alinghi concludendo la regata con 38 secondi di vantaggio.

Ripartono le regate a Barcellona e subito arriva la penalità per NYYC American Magic che è entrata in anticipo con l'imbarcazione nel campo di gara dovendo lasciare spazio ad Alinghi Red Bull Racing.

CALA NUOVAMENTE IL VENTO A BARCELLONA, SLITTA LA REGATA ALINGHI RED BULL RACING E NYYC AMERICAN MAGIC

Il vento torna a scendere su Barcellona costringendo gli organizzatori a spostare il via della regata fra Alinghi Red Bull Racing e NYYC American Magic alle 16.19.

EMIRATES TEAM NEW ZEALAND DOMINA LA REGATA CON INEOS BRITANNIA E SI RIPRENDE DOPO LA SCONFITTA CON LUNA ROSSA PRADA PIRELLI

Partenza pressoché identica per INEOS Britannia ed Emirates Team New Zealand con gli oceanici che hanno preso il sopravvento in vista della prima virata. Da lì in poi è arrivato un vero e proprio assolo dei Kiwi che sono passati al primo cancello con ventiquattro secondi di vantaggio sui britannici, un distacco che si è leggermente ridotto sul lato di poppa, ma che si è praticamente più che raddoppiato a metà gara. La svolta definitiva è arrivata all'uscita del secondo cancello di bolina con INEOS Britannia che ha rischiato di inabissarsi perdendo definitivamente velocità e chiudendo la gara con 3'02" di ritardo.

LUNA ROSSA PRADA PIRELLI SCONFIGGE ORIENT EXPRESS ED È QUALIFICATA ARITMETICAMENTE ALLE SEMIFINALI

Luna Rossa Prada Pirelli non sbaglia nulla contro Orient Express e si garantisce il pass per le semifinali della Louis Vuitton Cup. Il sindacato italiano ha conquistato la seconda regata di giornata dominando di fatto la prova e rafforzando la prima posizione in classifica con 5 punti, unica a punteggio pieno sinora.

Partenza subito a favore per Luna Rossa Prada Pirelli che, complice un errore di Orient Express che è finita oltre il boundary e il ritardo nell'accedere al campo di gara, ha provato a scappar via subendo però la rimonta dei francesi. Virando in faccia ai transalpini, il sindacato italiano ha saputo mantenere il comando transitando al primo intermedio con dieci secondi di vantaggio prima di compiere il vero e proprio strappo lungo il primo lato di poppa terminato con ventisette secondi. Con il passare dei lati la situazione si è cristallizzata con gli uomini di Max Sirena che hanno ampliato ulteriormente le distanze tagliando il traguardo con 1'02" di vantaggio su Orient Express.

LUNA ROSSA, PARTE LA REGATA CONTRO ORIENT EXPRESS

Scatta la seconda regata di giornata con Luna Rossa Prada Pirelli protagonista che è chiamata ad affrontare i francesi Orient Express per rafforzare la leadership dell'America's Cup.

NYYC American Magic sembra risorgere dalle proprie ceneri e raggiunge INEOS Britannia al secondo posto della classifica. L'equipaggio statunitense ha sconfitto i britannici dopo una regata dominata nonostante un problema all'uscita del penultimo cancello.

Inizio molto particolare con INEOS Britannia che, a causa del poco vento, ha dovuto faticare per riprendere il volo prima del via, ritrovandosi però sulla traiettoria giusta in uscita dall'area di pre-partenza. Ciò ha consentito ai britannici di insidiare gli americani dando vita a un duello serrato poco prima della penalità inflitta ai primi, dovuta allo sconfinamento rispetto al boundary.

Nonostante il provvedimento, gli inglesi non hanno subito conseguenze visto che hanno saputo ancora una volta sfruttare la situazione a proprio favore mettendosi in scia ad American Magic e presentandosi quasi appaiati al primo gate di bolina. Tuttavia la tattica di copertura svolta dagli statunitensi, in grado di virare poco dopo INEOS Britannia, ha messo in crisi gli inglesi che sono transitati al cancello con venti secondi di ritardo.

Nonostante le difficoltà mostrate dagli inglesi con poco vento, con il passare dei lati hanno recuperato sensibilimente terreno presentandosi nuovamente appaiate in vista dell'ultimo cancello di bolina, tuttavia proprio all'uscita dal gate l'AC75 statunitense è finita in acqua concedendo la via del successo agli inglesi. American Magic ha però prontamente sistemato il tutto e si è portata a casa il punto con 13 secondi di vantaggio.

SCATTA LA 2A GIORNATA DEL 2° ROUND ROBIN, INEOS BRITANNIA AFFRONTA NYYC AMERICAN MAGIC PER IL 2° POSTO IN CLASSIFICA

Dopo i ritardi legati al vento, scatta la 2a giornata del 2° Round Robin della Louis Vuitton Cup. Ad affrontarsi sono INEOS Britannia che proverà a confermare il 2° posto in classifica dagli attacchi di NYYC American Magic.

Louis Vuitton Cup, si riparte con il 2° Round Robin dopo la tempesta













































































1 di 40 © Ufficio Stampa SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa 1 di 40 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

CALA IL VENTO A BARCELLONA, IN RITARDO LE REGATE

Il vento colpisce ancora a Barcellona che è calato proprio in vista della partenza rimandando la partenza della regata fra NYYC American Magic e INEOS Britannia alle 14.32.

LUNA ROSSA PRADA PIRELLI, LUCA KIRWAN SOSTITUISCE EMANUELE LIUZZI COME CYCLOR

Ci siamo abituati ormai a vedere questa staffetta nei giorni in cui sono due le regate da affrontare, tuttavia, considerato che si tratta di un recupero della prima giornata, Max Sirena ha deciso di schierare fra i cyclors Luca Kirwan al posto di Emanuele Liuzzi. Ciò sarebbe dovuto accadere anche se il programma sarebbe rimasto invariato, motivo per cui si è preferito seguire quanto già previsto.

CONDIZIONI FAVOREVOLI PER LE REGATE. SI RIPARTE CON LA LOUIS VUITTON CUP

Dopo il maltempo che ha imperversato nei giorni scorsi, la Louis Vuitton Cup riprende da dove si era fermata sfruttando condizioni meteorologiche stavolta favorevoli. Su Barcellona il cielo è nuvoloso, tuttavia il vento spira fra gli 8 e i 12 nodi da sud-ovest, una situazione che non dovrebbe creare problemi alle barche per "prendere il volo".