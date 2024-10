Nuova avventura per Francesco Bruni: dopo l'America's Cup ecco la Rolex Middle Sea Race

Francesco Bruni non sa star lontano dal mare e, dopo aver affrontato la campagna di America's Cup con Luna Rossa, il velista palermitano ha deciso di affrontare Rolex Middle Sea Race. La regata, che coinvolge 112 yacht provenienti da 30 paesi chiamati a circumnavigare la Sicilia, vede protagonista anche il timoniere del sindacato italiano, in attesa di passare nel ruolo di allenatore in vista della prossima America's Cup.