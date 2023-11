America's Cup, preliminari Gedda: le regate in diretta su Mediaset

vela

Da giovedì 30 novembre a sabato 2 dicembre gli AC40 di tutti gli equipaggi in acqua: diretta su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it

L'America's Cup 2024 torna con le regate preliminari previste a Gedda dal 30 novembre al 2 dicembre: in Arabia Saudita, sul Mar Rosso, gli AC40 di tutti i team saranno contemporaneamente in acqua e Mediaset li seguirà su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it. Luna Rossa, Team New Zealand, Ineos Britannia, Alinghi, American Magic e K Challenge ritornano dopo le prime regate di Vilanova I La Giltrù in vista dell'avvicinamento alle finali di America's Cup a Barcellona a ottobre 2024.

AMERICA'S CUP, IL REGOLAMENTO DELLE REGATE PRELIMINARI A GEDDA

Come in Spagna, le regate si svolgeranno sulle imbarcazioni AC40 monotipo, squadre composte da quattro velisti con due timonieri a prua e due membri dell’equipaggio per le operazioni a poppa. Tutti i team saranno in acqua nelle regate di flotta mentre l'ultimo giorno, nella Match Race, si sfideranno le due formazioni migliori, come in Coppa America. I risultati non influenzeranno le Finals di ottobre, le regate preliminari sono utili come test e riscaldamento degli equipaggi.

AMERICA'S CUP, IL PROGRAMMA DELLE REGATE PRELIMINARI A GEDDA

Giovedì 30 novembre: 11.30-13.30 Regate di flotta su Canale 20 e Sportmediaset.it

Venerdì 1 dicembre: 11.30-13.30 Regate di flotta su Canale 20 e Sportmediaset.it

Sabato 2 dicembre: 11.30-13.30 Regate di flotta e Match Race finale su Canale 20 e Sportmediaset.it