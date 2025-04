La Nuova Zelanda dice no all'America's Cup 2027: sullo sfondo spuntano Arabia Saudita e Grecia

"Da quando hanno vinto la 37a America's Cup nell'ottobre dell'anno scorso, il Royal New Zealand Yacht Squadron e l'Emirates Team New Zealand hanno voluto esplorare la possibilità di ospitare la 38a America's Cup ad Auckland, con la consapevolezza che ci vorrebbe una combinazione di sostegno privato, governo locale e governo centrale per realizzarlo, ma non a scapito del finanziamento di altre priorità nel difficile clima economico - ha spiegato con una nota l'entourage dell'America's Cup -. In questo periodo, il team ha avuto conforto nel livello di supporto privato e ha lavorato con Tataki Auckland Unlimited che ha guidato in modo proattivo la candidatura. Quindi, è con delusione e comprensione che apprendiamo che Mbie e il governo centrale hanno deciso di non sostenere la 38a America's Cup ad Auckland nel 2027. Sebbene i significativi vantaggi economici derivanti dall'ospitare l'America's Cup e altri grandi eventi siano ampiamente dimostrati, come i 1,034 miliardi di euro (1,9 miliardi di dollari neozelandesi) di benefici economici a Barcellona nel 2024, comprendiamo che in questo momento ci sono altre priorità per il governo neozelandese",