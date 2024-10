America's Cup, Grant Dalton rilancia la Nuova Zelanda come sede della prossima edizione: "Se possiamo, riporteremo a casa questa coppa"

La strada è tuttavia in salita. Servono ingenti fondi per organizzare l'America's Cup e la politica locale non sembra pronta a sobbarcarsi un investimento di questo genere. Inoltre permane l’incognita delle elezioni che potrebbero aprire la strada a un governo avverso all'evento senza contare le perplessità di diversi cittadini che si domandano se sarebbe giusto investire denaro pubblico per una competizione sportiva. A questi dilemmi l'amministratore delegato di New Zealand ha risposto sostenendo come non vi sia alcuna intenzione di dirottare fondi destinati ad aree critiche come sanità, istruzione e trasporti, ma che i contributi già stanziati per la promozione del turismo, la ricerca e lo sviluppo potrebbero esser spostati sulla kermesse velistica.