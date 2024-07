America's Cup, la Coppa delle Cento Ghinee arriva a Barcellona: inaugurata ufficialmente l'Estate della Vela

VELA

La cerimonia si è svolta all'interno del complesso portuale del 'Tinglados “El Taller” dando così ufficialmente inizio al percorso di accompagnamento verso la principale rassegna velistica del mondo

© Ufficio Stampa Dopo un lungo tour fra le principali città della Spagna e l'Italia, la Coppa delle Cento Ghinee è finalmente arrivata a Barcellona completando così il gruppo di trofei che verranno assegnati durante l'America's Cup. L'ambito riconoscimento è stato presentando in un evento ufficiale all'interno del 'Tinglados “El Taller”', un complesso di capannoni portuali ristrutturati proprio in vista del grande evento velistico. Oltre alla Coppa, sono stati mostrati anche i trofei che verranno assegnati ai vincitori dell'UniCredit Youth America's Cup, della Puig Women's America's Cup e della Louis Vuitton Cup che vedrà cinque dei sei team in gara contendersi il posto di sfidante di Emirates Team New Zealand.

Vedi anche america's cup L'America's Cup barca in Italia: esposizione a Milano per il trofeo più ambito della vela "Siamo lieti di annunciare e presentare l''Estate della Vela' di Barcellona che durerà un totale di 67 giorni dal 22 agosto alla fine di ottobre 2024 e dove saremo aperti tutti i giorni con accesso gratuito a tutti per venire e godersi le attività veliche e off-water dove possiamo garantire qualcosa per tutti, dalle Fan Zone fino al Villaggio ufficiale della regata e tutti i tipi di gastronomia e intrattenimento pianificato - ha spiegato Grant Dalton, CEO di America's Cup Event alla presenza del sindaco di Barcellona Jaume Collboni -. Si tratta senza dubbio di un evento di livello mondiale e non potrebbe realizzarsi senza il sostegno congiunto del governo, del sindaco e del consiglio comunale, delle autorità portuali e del popolo della Catalogna. Il Trophy Tour è stato spettacolare e l'impegno di prima classe. Grazie a tutti i soggetti coinvolti e ora non vediamo l’ora che le gare inizino alla fine di agosto”.