L'America's Cup barca in Italia: esposizione a Milano per il trofeo più ambito della vela 

A tre anni di distanza dal successo di Emirates Team New Zealand, Luna Rossa Prada Pirelli è intenzionata a condurre per la prima volta l'America's Cup in Italia. Un trofeo che, proprio in vista della celebre competizione in programma a Barcellona dal 21 agosto prossimo, farà tappa nel Bel Paese venendo esposto per un giorno a Milano. La "Coppa delle cento ghinee" sarà esposta nella filiale UniCredit di piazza Gae Aulenti nel corso della giornata di lunedì 24 giugno offrendo al grande pubblico la possibilità di respirare l'aria di competizione.