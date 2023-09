America's Cup, istruzioni per l'uso. Da venerdì la diretta Mediaset delle regate preliminari a  Vilanova i La Geltrù

VELA

Grande attesa per Luna Rossa nella prima tappa di avvicinamento al grande spettacolo delle finali dell'anno prossimo

© ufficio-stampa Pronti a volare con l'America's Cup? Tenetevi forte perché il conto alla rovescia è cominciato: gli allenamenti stanno per finire, venerdì si va in acqua e si comincia a regatare sul serio, perché la Coppa America di vela, il più antico trofeo sportivo esistente, prenderà ufficialmente il via nel fine settimana, da venerdì 14 a domenica 17, con lo svolgimento delle prime regate preliminari. E sarà un lunghissimo cammino verso l’epilogo più atteso, la consegna dell’ambitissima “brocca” all’equipaggio vincente, che potrà sollevarla solo nell’ottobre del 2024. E quel “pronti a volare” non è affatto casuale, perché le barche in gara le vedrete volare realmente, sollevate sull’acqua grazie ai rivoluzionari foil e pronte a sfrecciare sino a 80 chilometri orari. E se pensate che parliamo di acqua, tanto per capirci, è come vedere le Formula 1 sfrecciare a 300 all’ora su strada. E allora eccovi alcune istruzioni per l’uso per capire meglio cosa ci apprestiamo a vedere sulle reti Mediaset, che trasmetteranno in chiaro, quindi per tutti, la 37esima edizione dell’ America’s Cup. A cominciare da questo primo appuntamento con le regate preliminari, in programma a Vilanova i La Geltrù, delizioso comune catalano situato a 40 km di Barcellona. E allora, preparatevi allo spettacolo cominciando a prendete appunti, meglio non lasciarsi sfuggire niente…

LA FORMULA

Da venerdi 15 a domenica 17, ci saranno otto regate “di flotta”: tre il venerdì, tre il sabato e due la domenica. Le barche saranno quindi in acqua tutte insieme, la vincente di ogni regata conquisterà 10 punti, la seconda 7, la terza 5, la quarta 3, la quinta 2 e la sesta 1 punto. Dopo le otto regate di flotta le prime due della classifica generale si sfideranno in quello che è l’essenza della Coppa America, il match race, ovvero il classico “uno contro uno”: chi taglierà per primo il traguardo in questa regata finale si aggiudicherà il trofeo di questo primo appuntamento preliminare.



GLI ORARI

Corredate da spettacoli di ogni tipo nel villaggio che ospiterà velisti, spettatori e appassionati vip di ogni genere e che sarà aperto ogni giorno dalle 12.00 alle 23.00, le regate si disputeranno nella fascia oraria che va dalle 15.30 alle 17.30, con la prima prevista per le 15.45 circa e le seguenti intervallate da una ventina di minuti una dall’altra. Tenete presente che mediamente la durata di ogni regata è di 18/20’ circa, ma bisognerà fare sempre i conti con le condizioni meteo del giorno.



Nel prossimo appuntamento andremo a scoprire meglio imbarcazioni ed equipaggi, con un occhio particolare alla nostra “Luna Rossa”, che giù negli allenamenti test ha cominciato a mostrare tutta la sua forza. Ma la Coppa America sarà tutto un “work in progress”, si lavorerà in acqua, negli studi dei progettisti e nei cantieri. Intanto si comincia a fare sul serio, il cammino verso il trionfo finale durerà più di un anno.