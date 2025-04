INEOS Britannia dice addio all'America's Cup: Ratcliffe getta la spugna dopo lo strappo con Ainslie

Leggendo la nota emessa da INEOS Britannia, la colpa sarebbe da imporre proprio ad Athena Racing che avrebbe rallentato le trattative impedendo alla squadra inglese di prendere parte alla competizione. "L'accordo raggiunto con Athena Racing avrebbe consentito a entrambe le parti di partecipare alla prossima Coppa, ma la questione era subordinata a una rapida risoluzione. INEOS Britannia aveva concordato i termini sostanziali molto velocemente, ma Athena non è riuscita a portare a termine l'accordo in tempi rapidi - ha sottolineato Ratcliffe -. INEOS Britannia ritiene che questo ritardo di sei mesi abbia compromesso la sua capacità di prepararsi per la prossima Coppa e, pertanto, ha deciso a malincuore di rinunciare alla Coppa".