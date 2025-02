America's Cup, Athena Racing sarà la sfidante di New Zealand: Ben Ainslie vince la battaglia con Jim Ratcliffe

Lo storico Royal Yacht Squadron di Cowes, che aveva lanciato la sfida ai neozelandesi, ha deciso di appoggiare Ainslie trasformando il suo team a tutti gli effetti nel nuovo "Challenger of Record" e togliendo al patron del Manchester United tutti i vantaggi che la posizione offre. “È fantastico avere di nuovo coinvolto il RYS, dato che è stato il primo yacht club a creare questo trofeo nel 1851- ha spiegato Gillian Williams, commodoro dello Yacht Club titolare del trofeo -. Questa firma consacra Athena Racing come Challenger of Record per la 38ma America’s Cup“.