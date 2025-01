America's Cup: INEOS licenzia Ben Ainslie, il fuoriclasse inglese pronto a partecipare con un team concorrente

“INEOS parteciperà alla 38ma America’s Cup con il nome INEOS Britannia dopo aver concluso la collaborazione con Sir Ben Ainslie. Purtroppo, non è stato possibile trovare un accordo per proseguire dopo la conclusione della 37ma Coppa America a Barcellona“. È questa la notizia che ha scosso il mondo della vela e che interesserà la prossima edizione dell'America's Cup, in programma nel 2027. Ben Ainslie è stato di fatto licenziato su due piedi da Jim Radcliffe, patron di INEOS nonché del team britannico giunto a giocarsi la Coppa delle Cento Ghinee al fianco di Emirates Team New Zealand.