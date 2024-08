America's Cup, Checco Bruni spiega i problemi di Luna Rossa Prada Pirelli: "Spaventoso non avere il controllo della barca"

VELA

Il trimmer siciliano ha raccontato dopo la regata le difficoltà incontrate dall'equipaggio durante la sfida contro Emirates Team New Zealand

© Ufficio Stampa Attimi di paura in casa Luna Rossa Prada Pirelli nel corso della prima regata preliminare contro Emirates Team New Zealand. L'imbarcazione del sindacato italiano ha "perso" il volo pochi minuti dopo la partenza ricadendo pesantemente in acqua e dovendosi così ritirare una volta riscontrato un problema elettrico all'AC75. Una difficoltà che è emersa nel corso di una virata e che ha portato il foil a inabissarsi, causando così lo stop della barca e soprattutto mettendo in grossa difficoltà l'equipaggio.

A spiegare quanto accaduto in quegli attimi concitati ci ha pensato il trimmer Francesco "Checco" Bruni che ha parlato delle difficoltà nel gestire l'AC75: "Deve essere stato un problema elettrico. Sono sicuro al 99% che si sia trattato di un problema elettrico - ha aggiunto il velista siciliano -. In pratica, la barca non ha funzionato per circa 20 secondi dopo la virata. Non è stato l'ideale e anche un po' spaventoso quando non si ha il controllo della barca. Per fortuna è successo in un momento in cui abbiamo potuto riprendere il controllo".