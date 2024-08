America's Cup, Luna Rossa Prada Pirelli si ritira nella regata d'esordio e concede il successo a Emirates Team New Zealand

LA DIRETTA

L'equipaggio tricolore è finito in acqua durante il primo lato di gara lasciando strada agli oceanici che hanno conquistato la seconda regata di giornata

Nemmeno il tempo di alzare il sipario della trentasettesima edizione dell'America's Cup che è subito sfida fra Luna Rossa Prada Pirelli ed Emirates Team New Zealand. I due sfidanti dell'ultima edizione della competizione velistica si sono ritrovati uno contro l'altro in occasione della prima giornata delle regate preliminari in programma a Barcellona e in esclusiva in chiaro sul Canale 20 e sul sito di SportMediaset. La sfida vede i due principali contendenti affrontarsi nel corso della seconda regata di giornata con la squadra italiana che è "caduta" in acqua già nel primo lato di gara ritirandosi poco dopo a causa di un problema elettrico.

Inizia nel peggiore dei modi l'esperienza di Luna Rossa Prada Pirelli che dopo pochi metri finisce in acqua interrompendo così la propria regata. L'equipaggio italiano si è fermato a metà del primo lato di bolina lasciando la vittoria a Emirates Team New Zealand.

Partenza molto equilibrata con Luna Rossa che è scattata con soltanto qualche secondi di ritardo rispetto a New Zealand prendendosi il lato più a destra del campo di gara e subendo in parte le tattiche degli avversari. L'equipaggio italiano è stato di conseguenza subito costretto a virare finendo però per "cadere in acqua" e compromettendo di fatto la regata. Un incidente frutto di un errore in virata che ha portato l'imbarcazione a inabissarsi e aprendo la strada a Emirates Team New Zealand verso la vittoria.

Il sindacato tricolore è ripartito, tuttavia il distacco era ormai eccessivo sfruttando l'occasione per allenarsi in vista della sfida contro Orient Express prevista in chiusura di giornata e ritirandosi dopo alcuni lati. Alla base della decisione di Max Sirena e i suoi uomini ci sarebbe un problema elettrico che impediva di controllare al meglio l'imbarcazione.

LUNA ROSSA SCENDE IN ACQUA PER LA SFIDA A NEW ZEALAND

Arriva l'appuntamento più atteso per Luna Rossa Prada Pirelli che, tre anni dopo la sconfitta subita nella finalissima contro Emirates Team New Zealand, affronta la seconda regata di giornata proprio contro gli oceanici per una sfida particolarmente appassionante.

ALINGHI RED BULL RACING DETTA LEGGE NELLA PRIMA REGATA: GLI SVIZZERI SCONFIGGONO ALL'ESORDIO ORIENT EXPRESS

Esordio vincente per Alinghi Red Bull Racing che, nella prima delle quattro regate in programma in giornata, ha sconfitto immediatamente i francesi di Orient Express. Forti delle esperienze raccolte nelle edizioni precedenti, gli elvetici hanno avuto la meglio balzando momentaneamente al comando della competizione.

Partenza subito vincente per Alinghi Red Bulll Racing che, forti di una velocità di partenza attorno ai 43 nodi, hanno preso subito il largo costringendo Orient Express a passare vicino alla boa e perdendo immediatamente velocità. Un vantaggio che si è subito ampliato sul lato di bolina guadagnando oltre quindici secondi sui francesi al primo cancello. Il distacco fra Alinghi e Orient Express si è raddoppiato lungo il primo passaggio da poppa dimostrando un'ottima condizione nonostante la frattura dell'albero in allenamento, tuttavia in vista della virata Orient Express si è nuovamente avvicinata grazie al passaggio in una zona con maggior vento.

Una tendenza che si è confermata sul secondo lato di bolina con l'equipaggio transalpino che si è portato soltanto a un centinaio di metri di distacco dagli avversari presentandosi al terzo cancello in scia degli avversari con un ritardo sempre attorno ai tredici secondi. L'uscita dalla boa e la possibilità di impostare le traiettorie ha permesso ad Alinghi di scappar via definitivamente e conquistare così la prima regata. Negli ultimi lati i transalpini hanno letteralmente alzato bandiera bianca transitando sulla linea del traguardo con trentasei secondi di distacco.

SCATTANO LE REGATE PRELIMINARI: AL VIA ALINGHI E ORIENT EXPRESS

Si apre ufficialmente la corsa all'America's Cup con Alinghi Red Bull Racing e Orient Express che sono scese in acqua per dare il via alle regate preliminari. Una sfida fra i possibili outsider per il pass alla sfida contro Emirates Team New Zealand.

CONDIZIONI IDEALI PER LE PRIME REGATE

Si parte subito con condizioni perfette per le regate preliminari con gli svizzeri di Alinghi Red Bull Racing e i francesi di Orient Express che apriranno la rassegna in programma a Barcellona. Il vento spira fra i 5 e i 14 nodi permettendo così alle imbarcazioni di trovare immediatamente il decollo sull'acqua.