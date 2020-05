Paolo Rossi e l'addio a 31 anni

Nel 1987 Paolo Rossi mette la parola fine alla sua carriera. In poco più di una dozzina d'anni ha vissuto gioie e dolori e in questa intervista esclusiva rilasciata a Marco Francioso parla a cuore aperto. "Non ho rimpianti, ho avuto tanto dal calcio, ma non me la sento di continuare". Nelle ultime due stagioni, al Milan e al Verona, gli infortuni hanno molto condizionato il suo rendimento e l'attaccante toscano decide di alzare bandiera bianca anche davanti alle offerte che gli arrivano dall'estero. "Non voglio cancellare niente di quello che ho vissuto, nemmeno il calcioscommesse: certi episodi sono stati l'anticamera di grandi successi". Rancore nei confronti qualcuno? "Lo serbo solo nei confronti, ma sono pochi. Quelli che sono stati cattivi con me gratuitamente".