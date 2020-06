Zanardi, i medici: "Stabile e grave. Possibili problemi alla vista"

ITALIA IN ANSIA

Sono stabili ma molto gravi le condizioni di Alex Zanardi il giorno seguente all'incidente con la handbike nei pressi di Pienza, lungo la strada provinciale 146, mentre stava partecipando alla staffetta Obiettivo tricolore. L'ultimo bollettino medico rilasciato dal policlinico universitario Le Scotte di Siena, spiega che "il paziente, sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico nella serata del 19 giugno, e successivamente trasferito in terapia intensiva, ha parametri emodinamici e metabolici stabili. E’ intubato e supportato da ventilazione artificiale mentre resta grave il quadro neurologico. Alcuni dettagli, come il fisico allenato, ci regalano fiducia ma rischia di avere conseguenze alla vista e sulla respirazione".

GLI AGGIORNAMENTI DI GIORNATA

23:00 INSIGNE: "FORZA ALEX"

Anche Lorenzo Insigne, tramite Instagram, ha voluto lanciare un messaggio a Zanardi: "Forza Alex, vinci anche questa battaglia!".

22:30 OBIETTIVO 3, COMPLETATA LA TAPPA DELLA STAFFETTA

Meno di due anni fa Tiziano Monti ha conosciuto Alex Zanardi in un centro dove stava facendo riabilitazione dopo un terribile incidente automobilistico sulla A12 che, come all'ex pilota, lo aveva privato delle gambe, "e quell'incontro mi ha cambiato la vita". Cosi' l'ex calciatore, che oggi ha 32 anni e che giocava in Eccellenza, ha deciso che Zanardi dovesse diventare il suo modello, e si e' dedicato ("con tutto me stesso") alla hand bike cominciando con una '10 km del mare' a Tarquinia ("alla fine ho pianto") e sognando di disputare anche lui le Paralimpiadi ("ho messo Parigi 2024 nel mirino"). Per questo Monti oggi ha idealmente preso il testimone di Alex e, scortato da due rappresentanti di Athletica Vaticana, Massimiliano Coluccio ed Emilio Morbidelli che hanno pedalato in bicicletta, ha completato la tappa della staffetta organizzata dalla societa' sportiva Obiettivo 3, team del quale Monti fa parte ("mi ha voluto Alex") e di cui Zanardi e' fondatore, e tramite la quale l'ex driver della Williams spera di trovare potenziali candidati per le Paralimpiadi di Tokyo. Oggi, fa sapere Athletica Vaticana con un post su Facebook, la staffetta e' continuata nonostante l'incidente occorso a Zanardi, con due frazioni da Montalcino a Tarquinia e poi da Tarquinia a Fregene, dove Monti e' arrivato e non ha nascosto una certa emozione.

20:15 MANCINI: "PREGO PER LUI, CE LA FARA'"

"Sono sicuro che anche questa volta Alex Zanardi ce la fara'. Io prego per lui". Lo dice Roberto Mancini, ct della nazionale di calcio, ospite a Dribbling. "Dopo quello che gli era accaduto la prima volta, questo nuovo incidente e' davvero sfortuna. Ma lui - ha concluso Mancini - e' davvero forte, e l'ha dimostrato negli anni con imprese che hanno unito tutti gli italiani".

19:30 PREGA ANCHE LA CEI: "ZANARDI UOMO DELLA RESILIENZA"

"Zanardi e' l'uomo della resilienza. Chi va avanti rischia, ma puo' rendere la vita una meravigliosa impresa in cui si vince sempre. Preghiamo per .Alex". E' il messaggio lanciato in queste ore sui profili social dalla Conferenza episcopale italiana dopo il grave incidente in cui e' rimasto coinvolto ieri Alex Zanardi.

19:25 LECLERC E GLI ALTRI PILOTI: "LOTTA COME SAI"

Il mondo della Formula1 si stringe accanto ad Alex Zanardi. Il suo grande amico Max Papis ha condiviso sui social una foto in cui e' a cavalcioni come passeggero sulla handbike di Alex Zanardi: "Sandrino sono con te... ci vediamo alla fine del tunnel, sono li' che ti aspetto". Hanno corso insieme fin da ragazzi nei kart, poi hanno seguito la stessa strada emigrando negli Usa per gareggiare in Formula Cart, dove il pilota di Castel Maggiore conquisto' due titoli indimenticabili. Molti piloti della Ferrari di ieri e di oggi hanno scritto sui loro profili social Twitter e Instagram, dedicando un pensiero a Zanardi. A cominciare da Charles Leclerc: "Lotta come sei fare @Ixznr. Sei un grandissimo. Forza". Fernando Alonso ha postato un`immagine di Alex in trionfo sulla sua handbike con la maglia della nazionale di paraciclismo: "Forza campione". Lo stesso ha fatto Felipe Massa: "Prego per te". Antonio Giovinazzi, pilota dell`Alfa Romeo in F.1, ha inviato un lungo messaggio, carico di significato, che riassume il senso delle imprese di Zanardi e la sua filosofia di vita: "Piu' forte di tutto. Il piu' forte di tutti. Tu che hai dimostrato che non esistono limiti, solo nuove opportunita'. Tu che hai fatto capire che vivere con il sorriso e' piu' bello. Siamo tutti qui ad aspettare il racconto di un`altra, ennesima, splendida vittoria".

19:20 GIOMI (FIDAL): "ESEMPIO PER TUTTI"

"Tutta l'atletica italiana si stringe intorno a Alex Zanardi. Un esempio per tutti, non soltanto per il mondo dello sport". E' il messaggio che il presidente della Fidal, Alfio Giomi, manda al campione paralimpico.

18:55 LA MOGLIE DANIELA TUTTO IL GIORNO IN OSPEDALE

Ha trascorso tutto il giorno all'ospedale di Siena, nei pressi del reparto di terapia intensiva del Dipartimento di emergenza, Daniela Zanardi, moglie di Alex Zanardi ricoverato alle Scotte in prognosi riservata da ieri, dopo l'incidente con l'handbike contro un camion a Pienza (Siena). Secondo quanto appreso la donna stamani e' tornata al policlinico, che aveva lasciato verso mezzanotte, dopo l'intervento chirurgico, e ha atteso notizie e informazioni dai medici in un'area del policlinico. La moglie Daniela era al seguito della staffetta per l'Italia 'Obiettivo tricolore' e ha assistito Alex Zanardi fin dall'incidente.

18:45 TAMBERI: "HO SALTATO PENSANDO A ZANARDI"

Con Alex Zanardi in testa. Con i pensieri rivolti all'ospedale di Siena dove il campione paralimpico sta lottando per la vita. Gianmarco Tamberi (Fiamme Gialle) apre la stagione a Formia con la misura di 2,25 al primo tentativo, prestazione ottenuta con rincorsa ridotta, a 9 passi, senza pubblico in tribuna, e in gara senza atleti del suo livello, quindi si puo' certamente considerare un debutto piu' che positivo. Il primatista italiano del salto in alto ha poi provato a oltrepassare 2,30, con un terzo tentativo mancato di poco. "Prima gara non male, considerato che saltavo con i nove passi... Forza Alex!" le sue prime parole a caldo. "Ho pensato a lui prima di ogni salto - racconta Tamberi - e prima di iniziare il riscaldamento, alle 14, l'ultima cosa che ho fatto e' stata controllare lo smartphone per capire se fosse uscito il bollettino con le ultime news. Sono in continuo collegamento con chi e' fuori dall'ospedale, a Siena. Mi sono detto 'devo saltare per lui, lo devo onorare'. Mi ha dato tante motivazioni e mi dispiace non aver superato almeno 2,30 per dedicargli una misura degna. Anche se, in realta', degna di lui sarebbe 2,40. Forza Alex, fai quest'altro miracolo!".

18:40 CRETTI: "FORZA ALEX, SE ANDRO' A TOKYO SARA' GRAZIE A TE"

"Un anno dopo il mio incidente ho assistito a una gara di paraciclismo, molti mi chiedevano di farlo ma non me la sentivo. Alla fine mi sono motivata, mi ricordavo di Alex e della sua grande forza. È stato un modello per me, una fonte di ispirazione. E se oggi sogno di partecipare alle Paralimpiadi di Tokyo e' grazie al suo esempio". Lo dice l'azzurra di paraciclismo Claudia Cretti, ex ciclista rimasta vittima al Giro d'Italia femminile del 2017 di un incidente simile a quello occorso ieri ad Alex Zanardi. Dopo diversi giorni di coma, la bergamasca ha reagito ed e' tornata a mettere al centro della sua vita lo sport che ha sempre amato: "Ho conosciuto Alex al Coni a Roma nel 2016 - spiega all'Ansa Cretti - Poi l'ho ammirato alle Paralimpiadi di Rio 2016, le sue vittorie sono state incredibili. Ha dato una gioia immensa a tutti, un'icona gigante". Con lui ha anche condiviso la prima vittoria nel paraciclismo: "Vincemmo insieme quella gara a Massa Carrara", ricorda Claudia, il cui messaggio al compagno di nazionale e' chiaro: "Sono certa che Alex ha ancora la forza di non mollare mai - conclude l'azzurra - Questa forza me l'ha trasmessa lui. Forza Alex, ti aspetto ai prossimi ritiri con la nazionale, sono sicura che ce la farai".

18:28 IL DOTTOR SCOLLETTA: "GRANDE ATLETA, SIAMO FIDUCIOSI"

Alex Zanardi "è un grande atleta e quindi da un punto di vista generale è in condizioni ottimali, quindi ben controllato, quindi per questo motivo probabilmente sta rispondendo molto bene" alle terapie. "Pensiamo positivamente, siamo fiduciosi che questo suo stato pre-trauma possa condizionare positivamente il decorso". Lo ha detto facendo un punto coi giornalisti il professor Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento di Emergenza urgenza dell'ospedale di Siena, dopo aver confermato che, come già spiegato stamani, le condizioni di Zanardi sono stabili benché con un quadro neurologico molto grave.

18:20 IL DOTTOR SCOLLETTA: "SEDATO PER DIVERSI GIORNI"

"Non ci sono particolari variazioni cliniche rispetto a stamani: le condizioni" di Alex Zanardi "continuano a essere stabili da un punto di vista cardiorespiratorio, è sempre ventilato meccanicamente, e restano stabili anche i parametri metabolici che danno un quadro clinico generale buono; c'è da confermare la gravità del quadro neurologico che andrà valutato la prossima settimana quando le condizioni cliniche ce lo permetteranno". Lo ha detto ai giornalisti il professor Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento di Emergenza urgenza dell'ospedale di Siena,facendo un punto nel pomeriggio sulle condizioni dell'atleta. Zanardi è quindi "stabile ma grave sul piano neurologico".

+++18:10 NUOVO AGGIORNAMENTO: SEMPRE STABILE E MOLTO GRAVE+++

La situazione di Zanardi rimane stabile e molto grave ma i medici si dicono fiduciosi per alcuni dettagli come il fisico allenato da vero sportivo. Zanardi potrebbe avere problemi alla vista e difficoltà a respirare a causa delle fratture del setto nasale. Il quadro resta molto complesso ed è ancora difficile dire quali conseguenze neurologiche potrà avere.

17:43 IL MILAN: "FORZA ALEX"

"Forza Alex, siamo tutti al tuo fianco!". E' il tweet che il Milan dedica ad Alex Zanardi, vittima di un grave incidente in handbike nella giornata di ieri.

17:39 L'AVVOCATO DELL'AUTISTA: "SE LO E' TROVATO DAVANTI IN CURVA, HA STERZATO"

"Se lo e' trovato quasi di fronte all'uscita della curva e meno male che e' riuscito a dare una sterzata e a buttarsi verso il limitare della corsia. Cosi' l'impatto e' stato sul fianco altrimenti sarebbe stato un urto frontale con conseguenze ancora piu' deleterie". Ricostruisce cosi' la dinamica dell'incidente che ha coinvolto Alex Zanardi, il difensore dell'autista del camion, l'avvocato Massimiliano Arcioni di Grosseto. L'autista e' indagato. "Il mio assistito - spiega il legale dell'autista - e' molto provato e trattandosi di un personaggio cosi' straordinario ha subito ancora di piu' psicologicamente l'accaduto. Ha rilasciato subito dichiarazioni spontanee al sostituto procuratore poco dopo l'incidente. Poi e' stato portato in stato di choc al pronto soccorso". "Confermo - aggiunge Arcioni - che e' risultato negativo agli esami tossicologici e all'alcoltest. Inoltre la velocita' del camion in quel punto, fatto di tornanti, era molto, molto contenuta".

16:20 TIZIANA NASI: "HA RISORSE INCREDIBILI, CE LA FARA'"

"Ce la fara', e' un uomo incredibile, con risorse inaspettate. Io sono un'ottimista, e' vero, ma lo sento che ce la fara'. Lo ricordo ancora quel giorno a Bologna, al Motor Show, pochi mesi dopo l'incidente, mentre si alza in piedi lasciando tutti di stucco. Lui e' uno cosi', che ti stupisce sempre". Cosi' Tiziana Nasi, presidente della Fondazione Italiana Sport Invernali Paralimpici e grande amica di Alex Zanardi. "Alex e' un atleta in mille sport, corre ancora in auto, vince con la handbike, scia, nuota - aggiunge Nasi - mi spiace che non abbia mai praticato lo sci in modo olimpico perche' ha preferito approfondire altri sport, ma se volesse sarebbe un campione di fondo. D'altronde lo sci l'ha sempre amato, ricordo quando mi racconto' che era ancora all'ospedale, poco dopo l'amputazione delle gambe, e cercava un modo per salire sugli sci per stare vicino al figlio che stava imparando. Ovviamente trovo' il modo. Lui va oltre. Lo fa con il sorriso e per questo lo amano tutti, anche gli atleti, cosa non scontata, tra di loro in genere non si amano tanto". Nasi sottolinea ancora la capacita' di comunicare del suo amico: "sembra abbia fatto corsi di comunicazione, invece la sua e' una capacita' innata. Quando lo senti parlare non vuoi perdere una sola sua parola, la sua forza incanta tutti. Sia se parla in tv, sia sul campo. Ha fatto molto per lo sport paralimpico, ma anche per il ciclismo, infatti una delle persone che oggi soffre di piu' e' Renato di Rocco, presidente della Federazione Italiana Ciclismo e suo grande amico".

16:15 VASCO ROSSI: "FORZA CAMPIONE"

"Forza Campione !!" Cosi', sulla sua pagina Facebook, Vasco Rossi manda il suo sostegno ad Alex Zanardi. Sul social network il cantante di Zocca aggiunge tre cuoricini e la foto del pilota bolognese, con la medaglia d'oro di campione paralimpico.

15:58 MORANDI: "NESSUN DUBBIO, CE LA FARAI"

"Caro Alex, noi siamo tutti con te. Non abbiamo dubbi, tu ce la farai!". Lo ha scritto su Facebook Gianni Morandi che, al post, ha allegato una foto del campione. Zanardi e' originario di Castel Maggiore, in provincia di Bologna.

14:36 PANCALLI: "TUTTO IL MONDO PARALIMPICO TIFA PER TE"

In queste ore delicate di lotta per la vita, attorno ad Alex Zanardi si stringe tutto il mondo paralimpico, non solo quello italiano ma anche quello internazionale. Il primo pensiero del presidente del Comitato italiano paralimpico e membro dell'Ipc Luca Pancalli e' stato quello di raggiungere subito l'ospedale per stare vicino all'azzurro e alla sua famiglia, la moglie Daniela e il figlio Niccolo', ma con l'emergenza sanitaria l'accesso alle strutture sanitarie resta contingentato. Il presidente del Cip, raggiunto dall'Ansa, ha dichiarato di essere "in costante contatto con la famiglia di Alex", alla quale ha voluto esprimere "la vicinanza di tutto il mondo del movimento paralimpico italiano e internazionale, che sta vivendo con grande apprensione queste ore", aggiunge Pancalli. Al momento Zanardi e' ritenuto in condizioni "stabili" ma ancora "gravi" dall'ospedale Le Scotte di Siena, dove il quattro volte medaglia d'oro ai Giochi paralimpici nel paraciclismo, e' stato operato a seguito del terribile incidente occorso ieri durante una gara di handbike. Dopo essere rinato a nuova vita sportiva a seguito del grave incidente nella Formula Cart che gli procuro' l'amputazione delle gambe, Zanardi e' diventato un simbolo di tenacia, forza e determinazione, reinventandosi di nuovo campione nella handbike. Oggi per lui c'e' la sfida piu' dura: "Alex non e' solo un grande uomo e un grande amico - rileva Pancalli - ma e' anche uno degli atleti piu' straordinari che il nostro mondo abbia mai avuto. In questo momento stiamo facendo il tifo tutti quanti affinche' lui, da iron-man, da uomo di grande forza, possa vincere anche questa sfida".

14:15 ORGANIZZATORI INTERROGATI DAI CARABINIERI

Sono in corso gli interrogatori degli organizzatori della staffetta Obiettivo tricolore durante la quale e' avvenuto il grave incidente a Pienza (Siena) in cui e' rimasto coinvolto Alex Zanardi. Gli interrogatori si stanno svolgendo nella caserma del comando provinciale dei carabinieri di Siena. Secondo quanto appreso al centro delle indagini ci sarebbero anche i permessi per lo svolgimento dell'iniziativa, organizzata dalla societa' sportiva Obiettivo 3 di cui Zanardi e' fondatore.

+++14:00 IL MEDICO: "QUADRO NEUROLOGICO MOLTO GRAVE"+++

"Purtroppo il quadro neurologico" di Alex Zanardi "è molto grave". Lo ha sottolineato il professor Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza dell'ospedale di Siena dopo aver aggiornato i cronisti col bollettino medico delle 12.30. "Le condizioni stabili sono sicuramente un buon segno da un punto di vista diagnostico mentre il quadro neurologico è incerto", ha aggiunto Scolletta, aggiungendo che Zanardi e' in coma farmacologico, e si valutera' tra lunedì e martedì se i miglioramenti consentono un'uscita da questa condizione. "Le condizioni attualmente sono stabili - ha aggiunto il professor Scolletta - , anche se la prima fase, quella successiva all'incidente e' stata contraddisinta da instabilita' nel quadro clinico generale e il trauma cranico e' apparso da subito piuttosto grave. Fortunamente non c'è nessuna lesione al torace ne' a livello addominale". Scolletta ha ricordato che Zanardi "è stato condotto in terapia intensiva dalla 22 di ieri sera dopo un intervento neurochirugico durato circa tre ore" e che "durante la notte le condizioni si sono via via stabilizzate, anche in maniera importante. I parametri emodinamici, cardiovascolare, intendo la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca sono stabili e necessitano di un minimo supporto farmacologico, di questo siamo soddisfatti". Quanto alla situazione neurologica, "e' grave e incerta: il paziente è sedato, in coma farmacologico, e questo non ci consente una valutazione più precisa. Tra lunedi e martedi potremo valutare se la situazione neurologica' si e' evoluta e il paziente può uscire dalla sedazione".

13:46 ZAIA: "UN IN BOCCA AL LUPO COLLETTIVO"

"Chi ha conosciuto Zanardi sa che e' di un'energia e di un sorriso contagiosissimo. E' il testimonial della positività, della solarità. Spero veramente che ce la faccia, lui è una fibra forte, spero che ce la faccia". Lo ha detto ai giornalisti il presidente del Veneto Luca Zaia. "Penso - ha aggiunto Zaia - che sia un in bocca al lupo collettivo, penso che non ci sia un cittadino italiano che non provi simpatia per Alex Zanardi. L'ultima volta l'ho incontrato alla consegna delle Stelle al merito sportivo al Coni. Capiremo come è successo questo tragico incidente, c'è anche un'inchiesta, intanto dobbiamo pensare e sperare che ce la faccia", ha concluso.

12:15 TODT: "SEI SEMPRE STATO E SARAI UN COMBATTENTE"

"Sei stato e sempre sarai un combattente. Tutta la comunita' della Fia ti sta accando in questo momento crudele. Le nostre preghiere sono rivolte a te". Con questo tweet Jean Todt, numero uno della Fia, ha voluto esprimere la propria vicinanza ad Alex Zanardi, vittima di un grave incidente in handbike nella giornata di ieri.

11:38 AMPIO RISALTO SUI MEDIA INTERNAZIONALI

Grande risalto sui media internazionali per lo spaventoso incidente di Alex Zanardi. L'edizione online del giornale spagnolo Marca racconta il dramma del campione italiano, soffermandosi sul suo impegno per affrontare la disabilita'. "Il mondo dello sport e' scioccato dalle notizie e segue ogni dettaglio dell'incidente e dello stato di Zanardi con trepidazione" scrive Marca. Il Mundo Deportivo parla dell'ex pilota di Formula 1 come di un'icona da quando ha subito un grave incidente nel 2001 in una gara in Germania che gli costo' l'amputazione di entrambe le gambe. Da allora si e' sempre distinto per il suo spirito di miglioramento, la sua lotta e il suo positivismo. Il giornale spagnolo ricorda che ha vinto quattro medaglie paralimpiche su handbike, oltre a continuare a competere come pilota professionista con una ruota adattata. Largo spazio anche sull'edizione online della Bbc che riporta un pensiero dell'ex campione del mondo di Formula 1 Mario Andretti: "Sono cosi' ansioso e spaventato per Alex Zanardi che trattengo il respiro. Sono il suo fan. Sono suo amico". Di 'incidente horror' scrive in primo piano l'edizione online del quotidiano tedesco Bild, corredando di foto e particolari la drammatica vicenda. (ANSA). GER 20-GIU-2

11:10 IL SINDACO DI PIENZA: "NESSUNA COMUNICAZIONE SULL'EVENTO"

"Non abbiamo mai ricevuto comunicazione ufficiale di eventi o manifestazioni sportive sul nostro territorio". Lo sottolinea il sindaco di Pienza (Siena), Manolo Garosi, riguardo all'incidente di Alex Zanardi con l'handbike avvenuto venerdi' pomeriggio contro un camion nel territorio comunale di competenza dove stava transitando la staffetta Obiettivo tricolore. "Ci era stato comunicato - aggiunge il sindaco di Pienza, il quale e' gia' stato sentito dai carabinieri - solamente via Facebook che si sarebbe tenuto un saluto istituzionale in piazza. Ma poi ci hanno anche successivamente comunicato sempre tramite Fb l'annullamento di questo momento per motivi di ritardo sulla tabella di marcia della manifestazione".

10:27 IL NEUROCHIRURGO: "RESTA IN PERICOLO DI VITA"

"Le condizioni di Alex Zanardi sono gravi ma stabili: è arrivato con un trauma cranico e facciale importante, con un fracasso facciale e una frattura affondata delle ossa del frontale. E' stato operato per “rattoppare”. I numeri sono buoni, pur rimanendo una situazione molto grave. E' un malato che val la pena di curare. Il quadro neurologico in questo momento non lo valutiamo, è una cosa che vedremo a distanza, quando se si sveglierà, se si sveglierà. Situazione grave vuol dire che è una situazione in cui uno può anche morire, e in questi casi i miglioramenti avvengono piano piano nel tempo, mentre i peggioramenti possono essere repentini. Ha fatto una tac subito dopo l'intervento e ora ha un catetere per la misurazione della pressione intracranica. L'intervento è andato come doveva andare, è la situazione iniziale che era tanto grave". Lo ha spiegato il neurochirurgo Giuseppe Olivieri, che ieriha operato Zanardi.

+++10:10 IL BOLLETTINO MEDICO DELLE 10+++

"In merito alle condizioni cliniche dell’atleta Alex Zanardi, ricoverato dalle ore 18 del 19 giugno in gravissime condizioni al policlinico Santa Maria alle Scotte a seguito di incidente stradale avvenuto in provincia di Siena, la Direzione Sanitaria dell’Aou Senese informa che il paziente, sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico nella serata del 19 giugno, e successivamente trasferito in terapia intensiva, ha parametri emodinamici e metabolici stabili. E’ intubato e supportato da ventilazione artificiale mentre resta grave il quadro neurologico".

09:30 L'AUTISTA RILASCIA DICHIARAZIONI SPONTANEE

Il 44enne autotrasportatore, residente in provincia di Siena, alla guida di un camion di proprieta' del padre, che ieri pomeriggio, nel comune di Pienza (Siena), e' rimasto coinvolto nell'incidente con Alex Zanardi, ha rilasciato spontanee dichiarazioni ai carabinieri della compagnia di Montepulciano (Siena) che stanno conducendo le indagini coordinate dalla procura senese, che ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di reato di lesioni gravi o gravissime da incidente stradale. L'uomo ha raccontato la sua versione dei fatti sull'accaduto, ricostruendo la dinamica dell'incidente di cui e' stato testimone.

09:20 CAMIONISTA INDAGATO, ATTO DOVUTO

E' stato iscritto nel registro degli indagati per lesioni gravissime il conducente del camion contro il quale ieri a Pienza (Siena) e' andato a scontrarsi in handbike Alex Zanardi, ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Siena. La notizia, diffusa da alcuni media, e' stato confermata dalla procura della citta' toscana. "E' un atto dovuto" ha detto oggi il procuratore capo Salvatore Vitello, con riferimento agli accertamenti che sono in corso sulla dinamica dell'incidente. Per ricostruire quanto accaduto lungo la statale che da Pineza porta a Montalcino, dove all'altezza di una curva c'e' stato lo scontro, i carabinieri, oltre a sequestrare i mezzi coinvolti, hanno acquisito un video amatoriale che potrebbe rivelarsi utile. Accertamenti anche sull'organizzazione dell'evento a cui stava partecipando Zanardi, una tappa della staffetta Obiettivo tricolore, in particolare sui permessi relativi alla sicurezza.

09:05 CAMIONISTA NEGATIVO AI TEST PER ALCOL E DROGA

Non aveva assunto né alcolici né sostanze stupefacenti l'autista del camion contro cui, ieri pomeriggio, lungo la strada provinciale 146, nel comune di Pienza (Siena), è andato a sbattere l'ex pilota di Formula 1 Alex Zanardi. Il 44enne autotrasportatore, residente in provincia di Siena, alla guida del mezzo pesante di proprietà del padre, è stato sottoposto all'alcoltest e al prelievo per la ricerca di sostanze stupefacenti: entrambi gli esami hanno dato risultati negativi.

08:45 PROCURA DI SIENA APRE UN'INDAGINE, SEQUESTRATI I MEZZI COINVOLTI

I carabinieri della compagnia di Montepulciano (Siena), che conducono le indagini coordinate dalla procura di Siena, hanno sequestrato i mezzi coinvolti nell'incidente stradale in cui è rimasto ferito gravemente Alex Zanardi. I militari hanno sequestrato il camion, guidato da un 44enne senese, contro cui ha sbattuto Zanardi, e l'handbike su cui viaggiava il 53enne campione paralimpico. Il sequestro è stato eseguito per ricostruire la dinamica dell'incidente.