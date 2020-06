Zanardi, organizzatori della staffetta interrogati dai Carabinieri

LE INDAGINI

Gli gli organizzatori della staffetta "Obiettivo tricolore", durante la quale è avvenuto il grave incidente in cui è rimasto coinvolto Alex Zanardi, sono stati ascoltati dai Carabinieri nella caserma del comando provinciale di Siena. Secondo quanto appreso, al centro delle indagini ci sarebbero anche i permessi per lo svolgimento dell'iniziativa, organizzata dalla società sportiva Obiettivo 3 di cui Zanardi è fondatore. La ricostruzione dell'incidente di Zanardi

Vedi anche Altri sport Incidente Zanardi: indagato il camionista, è negativo a test per alcol e droga Intanto, il sindaco di Pienza, la località dove è avvenuto l'incidente di Zanardi, ha precisato di non essere stato informato sul passaggio della staffetta. "Non abbiamo mai ricevuto comunicazione ufficiale di eventi o manifestazioni sportive sul nostro territorio", ha detto Manolo Garosi. "Ci era stato comunicato - ha aggiunto il primo cittadino,, il quale è già stato sentito dai carabinieri - solamente via Facebook che si sarebbe tenuto un saluto istituzionale in piazza. Ma poi ci hanno anche successivamente comunicato sempre tramite Fb l'annullamento di questo momento per motivi di ritardo sulla tabella di marcia della manifestazione".