Zanardi, il messaggio social del figlio: "Quando tornerai faremo una serata insieme"

Alex Zanardi resta in coma farmacologico dopo l'incidente in handbike e la famiglia continua a vivere giorni di angoscia. Il figlio Niccolò, che aveva già lanciato messaggi social, ha postato un nuovo pensiero dedicato al papà: "Questa serata è per te, e quando tornerai ne faremo un'altra". Poi il grazie ad una ragazza speciale che lo accompagna nella foto: "Un ringraziamento speciale a coloro che mi stanno accanto in questi giorni difficili, in particolare a Marina, grazie di cuore".