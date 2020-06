Volo di 150 metri durante una scalata: muore la 16enne Luce Douady

Dramma nell’arrampicata sportiva. Luce Douady, 16 anni, talento francese tra i più promettenti del panorama internazionale, è morta domenica per le conseguenze di un volo di 150 metri nel vuoto durante un allenamento sulle rocce della falesia di Luisset situata al limite dei comuni di Crolles e Saint-Pancrasse nell'Isère. Il percorso era esposto e dotato soltanto in alcuni tratti dei cavi di protezione. La Douady era in compagnia di 7-8 amici. Le autorità francesi hanno avviato un'indagine per accertare le cause della tragedia.