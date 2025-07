Sci: sindaco Capracotta, bene convocazione Di Tanna in nazionale juniores skiroll

"Davvero una bella notizia, quella che arriva dalla Fisi: Claudia Di Tanna, atleta dello Sci Club Capracotta e neo campionessa italiana di skiroll, è stata convocata nella nazionale juniores per la Coppa del Mondo in programma nei prossimi giorni in Lettonia". Così il sindaco di Capracotta (Isernia) Candido Paglione. "È una soddisfazione incredibile per tutta la nostra comunità - sottolinea Paglione, primo cittadino del comune montano più alto del Molise -, oltre che per lo Sci Club Capracotta, per il suo infaticabile presidente Oreste D'Andrea, per Claudia e la sua famiglia. Stiamo investendo tanto nelle infrastrutture sportive, in particolare nelle discipline legate allo sci nordico come lo skiroll: la realizzazione del centro federale a Prato Gentile va esattamente in questa direzione". Il sindaco rivolge infine un augurio all'atleta: "Un grosso in bocca al lupo a Claudia per la trasferta in Lettonia, con l'auspicio che possa continuare a portare alto il nome dello sci club e della nostra Capracotta".