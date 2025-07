Salvini: "Ai Giochi spero presenza di tutti atleti a guerre finite"

"Noi stiamo celebrando quello che di grande Giappone e Italia stanno facendo in un contesto internazionale complicato, in Medio Oriente, fra Russia e Ucraina e anche potenzialmente nell'Indo-Pacifico" e "il mio auspicio nel pieno spirito olimpico" è che ai giochi di Milano-Cortina del 2026, "possano esserci veramente gli atleti di tutti i Paesi del mondo con tutte le bandiere del mondo, a conflitti finiti, perché sarebbe il successo più grande che possiamo auspicarci". Lo ha dichiarato Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, durante l'evento 'Italia e Giappone: un ponte tra Europa e Asia per la mobilità del futuro', organizzato da Il Sole 24 Ore al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka.