Volley: Perugia vince ancora in Superlega, ritorno trionfale in Serie A1 femminile per Conegliano

Continua lo straordinario filotto di vittorie degli umbri, le campionesse al mondo in carica danno spettacolo al PalaVerde

© sito sir safety perugia Perugia batte Siena 25-19, 25-17, 25-16 in Superlega e le vittorie degli umbri volano a tredici. Lube Civitanova passa a Padova (22-25, 14-25, 17-25) e resta a -13. Modena blinda il terzo posto a Piacenza (22-25, 19-25, 17-25). In Serie A1 femminile ritorno a casa show di Conegliano. Le campionesse del mondo vincono 25-19, 25-21, 25-11 contro Perugia davanti a cinquemila persone. A Scandicci il derby contro Firenze (25-23, 25-15, 21-25, 25-21).

SUPERLEGA MASCHILE

È una Superlega sempre più nel segno di Perugia. La capolista resta imbattuta e raccoglie contro Siena (25-19, 25-17, 25-16) la tredicesima vittoria consecutiva. Ora i punti in classifica salgono a 39, ma i campioni in carica della Lube Civitanova non demordono. I marchigiani vincono infatti in tre set in casa del Padova (22-25, 14-25, 17-25) e si mantengono a -13 dalla vetta. Tre punti importanti anche per Modena che passa in casa di Piacenza (22-25, 19-25, 17-25) e si assicura così un terzo posto in solitaria. In questa tredicesima giornata sorride anche Trentino contro Verona (25-13, 25-13, 25-16). Vittoria in quattro set di Monza in casa di Milano (18-25, 22-25, 25-22, 22-25), che vede i brianzoli avvicinarsi alla zona play-off, ora distante solo due punti. Nell’altra sfida di oggi, quarta sconfitta consecutiva per Taranto, che cade in casa contro Cisterna, abile ad assicurarsi la vittoria dopo 5 set (25-13, 25-19, 24-26, 23-25, 13-15).

SERIE A1 FEMMINILE

Conegliano torna finalmente a casa da neocampione del mondo e il PalaVerde (tutto esaurito) si gode la vittoria della capolista contro Perugia (25-19, 25-21, 25-11). Le ragazze del coach Daniele Santarelli si prendono così i tre punti messi in palio da questa tredicesima giornata di Serie A1 femminile e salgono a 35 lunghezze. Nella serale, Scandicci trionfa nel derby toscano contro Firenze (25-23, 25-15, 21-25, 25-21) e consolida il secondo posto, a -3 dalle prime della classe. Non sbagliano neanche le ragazze del Vero Volley Milano, che battono lo UYBA Busto Arsizio (25-19, 25-13, 25-18), e restano terze a quota 31 punti. Colpo invece di Cuneo, che batte Novara in cinque set (25-21, 25-27, 25-21, 17-25, 15-12), ed entra in zona play-off. Nelle altre sfide di oggi, Chieri ’76 sconfigge per 25-23, 21-25, 25-15, 25-15 Pinerolo (penultima in classifica); Casalmaggiore-Bergamo finisce 25-22, 25-19, 25-23; niente vittoria infine per Macerata, che si arrende 25-16, 25-21, 25-17 contro Vallefoglia.