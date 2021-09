Vincenzo Nibali al Salone Nautico di Genova con la Squad di Breitling

SQUAD ON A MISSION

Con lui Balsamo, Gabbiani e D'Amico

Vincenzo Nibali ospite d'eccezione al Salone Nautico di Genova con Breitling insieme a Elisa Balsamo, Gian Maria Gabbiani e Roberto D'Amico. #SQUADONAMISSION è il claim di Breitling che ha dato il titolo alla presentazione che si è svolta durante il Salone Nautico di Genova nella cornice del Breitling Theatre. Questo concetto, raccontato dal Brand con una campagna globale realizzata a 360° su tutti i mezzi, ruota intorno al concetto delle Breitling Squad – piccoli gruppi composti da personalità che sono leader in quello che fanno, che sia una professione o una disciplina sportiva e che agiscono insieme per uno scopo comune. Le squad sono composte da uomini e donne dinamici, idea che si allinea perfettamente al senso di inclusività e community che vuole comunicare il Brand. Nella scelta delle squad Breitling vuole rappresentare più personalità e mondi di riferimento possibili e la presentazione al Salone è stata l’occasione per conoscere alcuni deI talent sportivi amici del marchio. La Squad di Breitling al Salone Nautico di Genova





















Ospite d’eccezione Vincenzo Nibali, testimonial della Champions Squad di Breitling insieme a Federica Brignone e Tony Cairoli ha raccontato la sua esperienza con il Brand e le missioni compiute insieme. Con la Triathlon Squad di Breitling, capitanata da Jan Frodeno e un nutrito gruppo di amici, Vincenzo ha gareggiato per due anni di fila nella Coronation Double Century, il principale evento sudafricano di ciclismo endurance su strada a sostegno di Qhubeka, un’organizzazione benefica mondiale che fornisce biciclette a persone delle comunità africane con limitate possibilità di trasporto. La prossima edizione della Coronation Double Century si svolgerà a Swellendam il prossimo 27 novembre.

Insieme a Vincenzo una giovane promessa delle due ruote: Elisa Balsamo. Pistard e ciclista su strada classe 1998. Elisa ha già un palmares di vittorie da grande professionista. Tra gli ultimi successi la vittoria europea su strada tra le Under 23 nel 2020, la laurea come campionessa europea Under 23 lo scorso agosto, l’esperienza olimpica e l’ultimo successo italiano nell'Omnium su pista Élite. Elisa è stata ospite al Salone della squad Breitling più recente. Insieme a Mattia Guadagnini, Valerio Lata, Gianluca Facchetti e Nicolò Bulega con l’hashtag #beintheaction questa squad di giovani talenti racconta attraverso le piattaforme social degli atleti o i valori del Brand sul target giovane, dinamico e sportivo. #beintheaction vuole rappresentare quel concetto di essere sempre al centro dell’azione, seguire con tenacia i propri obiettivi, non arrendersi mai.

In linea con i temi principali che hanno accompagnato il Salone Nautico, Breitling ha raccontato con Roberto D’amico, uno degli atleti di punta della nostra nazionale e ambassador di Breitling, altre missioni sul campo su temi molto attuali come quello della sostenibilità. Roberto D’amico, ha ottenuto grandi risultati in contest nazionali e internazionali affiancando ai suoi impegni sportivi la sua grande passione per il mare. Durante la presentazione il surfista ha raccontato gli ultimi i progetti che ha realizzato per la sua protezione e tutela del mare, in particolare con il format Roby Clean Up per pulire le spiagge dei nostri litorali e un progetto fase di creazione per liberare gli atolli delle Maldive da questa pericolosa minaccia.

A chiusura della presentazione, il racconto di una missione questa volta sulla terraferma; lo SWANK RALLY di Sardegna in partenza il prossimo 28 settembre. In questo campionato offroad sui generis, articolato in quattro tappe, Breitling rinnova la sua partnership con il brand di tendenza Deus ex Machina. Una squad di talenti, diversi tra loro ma che condividono la passione per l’avventura, sarà protagonista di questa eccentrica corsa: Irene Saderini, blogger e content creator, Marco Aurelio Fontana, campione di mountain bike e Gian Maria Gabbiani, pilota automobilistico, imprenditore e personaggio televisivo che ha gareggiato anche in Offshore e ha raccontato sul palcoscenico di Breitling il suo legame con il Brand, la sua passione per il mondo dei motori e i suoi successi sportivi.