SailGP, James Spithill lancia il primo team italiano: "Abbiamo più certezze rispetto all'America's Cup"

Avendo gareggiato già in SailGP con il team USA, sapevo che avrebbe avuto un grande seguito in Italia. Voglio dire, vivendo in Italia e gareggiando con Luna Rossa, ho visto quanta passione ci fosse nei tifosi. E poi quando gareggiavo in SailGP per gli Stati Uniti, prendevo parte alla tappa italiana a Taranto. Si trattava di un evento enorme, particolarmente affollato, uno dei più importanti della stagione, ma senza un team italiano. Per questo motivo ero consapevole che una squadra italiana in SailGP, come già accaduto con l'America's Cup, avrebbe avuto una fan base ampia, con moltissime persone che si sarebbero appassionate a questo evento. Ancora una volta, anche per noi, gli eventi europei sono una sorta di gare casalinghe. I fan italiani sono sempre i più numerosi, esprimono tutta la passione e l'amore per questo sport. L'ho vissuto con Luna Rossa, a Barcellona dove la fan base più grande era quella tricolore. Motivo per cui ho sfruttato l'opportunità di creare una squadra italiana, inserendo alcuni dei migliori talenti emergenti. Basti guardare a Ruggero Tita, Andrea Tesei, Giulia Fava. Di nuovo, se guardi i risultati alle Olimpiadi, in Youth America's Cup o in Women's America's Cup, Luna Rossa è sempre lì. Quindi, se metti insieme tutti gli ingredienti, era obbligatorio costruire una squadra italiana.