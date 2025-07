Inaugurata la Red Bull Sailing Academy, Spithill: "Un progetto unico"

La grande folla di visitatori entusiasti che ha affollato il Marina ha avuto l’opportunità di visitare la struttura, conoscere gli atleti e scoprire in anteprima i programmi che verranno attivati in questa ambiziosa location. Grande curiosità ha suscitato la Wall of Fame dell’Academy, che celebra i principali successi di Red Bull nel mondo della vela… e prevede già uno spazio per i campioni del futuro. In questo modo, “nero su bianco”, i traguardi del passato diventano ispirazione per le nuove generazioni.