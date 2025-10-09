Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
DALLE AUTO ALLA VELA

Ferrari Hypersail, dalle auto da corsa alla vela: il monoscafo volante che prende spunto dall'elettrica del Cavallino

09 Ott 2025 - 12:00
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Il progetto Hypersail prende sempre più forma in casa Ferrari, con la presentazione di tecnologie inedite per la gestione del monoscafo volante sviluppato sotto la direzione di Giovanni Soldini. In occasione del Technology and Innovation Workshop, dedicato alla presentazione dei componenti della Ferrari elettrica, il team del settore nautico ha infatti presentato in anteprima alcune tecnologie per la gestione energetica della barca. Il progetto, unico nel suo genere, si fonda sul trasferimento tecnologico bidirezionale dal settore delle sports cars a quello nautico, con molte delle soluzioni adottate a bordo che derivano dall’esperienza maturata nella produzione delle vetture ibride e della prima Ferrari elettrica.

Il monoscafo volante sviluppato da Ferrari sarà completamente autosufficiente dal punto di vista energetico e sarà in grado di alimentare i diversi sistemi di bordo esclusivamente grazie a fonti di energia rinnovabile. E questa grande sfida, coordinata dal team di ingegneri Ferrari, ha portato al deposito di numerosi brevetti e all’introduzione di tecnologie mai applicate prima al mondo della nautica che in futuro potrebbero essere integrate nelle sports cars di Ferrari.

Leggi anche

Ferrari diventa Hypersail: presentato il progetto con Giovanni Soldini

Come svelato da Maranello, infatti, tra le innovazioni tecniche più rilevanti spicca l’integrazione dell’assale posteriore sviluppato per la Ferrari elettrica, capace di fornire la potenza necessaria per generare le pressioni idrauliche che azionano cilindri, vele, foil, chiglia e relativi flap. A completare il sistema, due moduli DC-DC 800V-48V-12V, progettati per la Ferrari F80, ottimizzano la gestione e la distribuzione dell’energia a bordo, garantendo massima efficienza e affidabilità anche nelle condizioni operative più estreme. L’architettura elettrica ed elettronica, tra l'altro, è stata concepita per massimizzare i flussi energetici riducendo al minimo la dispersione, grazie all’impiego di algoritmi avanzati di controllo. In linea con le metodologie impiegate nel mondo automotive, il progetto Hypersail si basa su un processo di sviluppo che parte dalla progettazione virtuale attraverso la simulazione, fino alla realizzazione di banchi prova dedicati, con l’obiettivo di anticipare eventuali criticità tecniche e ridurre i tempi di debug dei sistemi.

ferrari
hypersail

Ultimi video

03:09
DICH GHEDINA ALLO IULM 7/10 DICH

Ghedina: "E' una grandissima opportunità per l'Italia"

01:50
MCH VOLLEY DA MELONI 8/10 MCH

Volley, azzurre e azzurri dalla Premier Meloni: "Grazie per emozioni"

00:20
MCH PALLAVOLISTI DA MELONI 8/10 MCH

I campioni del volley dalla Meloni: "Siamo fierissimi"

01:04
DICH DANESI

Danesi: "Il presidente ci ha detto bentornati e ci ha augurato di rincontrarlo presto"

01:15
DICH ANZANI

Anzani: "Ero emozionato davanti al presidente"

01:24
DICH VELASCO

Velasco: "Non montiamoci la testa, voliamo bassi"

02:42
DICH DE GIORGI

De Giorgi: "La sfida è rimanere nell'eccellenza"

02:43
DICH MATTARELLA DISCORSO VOLLEY DICH

Mattarella: "Voi esempio per i giovani. Vi aspetto presto"

01:41
DICH DE GIORGI DISCORSO DICH

De Giorgi a Mattarella: "Lei è il nostro motivatore"

03:31
DICH VELASCO DISCORSO QUIRINALE DICH

Velasco: "Il prossimo anno faremo come se avessimo perso per tornare qui"

01:58
DICH DANESI QUIRINALE DICH

Danesi al Quirinale: "Velasco fondamentale. Per ora siamo le più forti"

01:27
DICH ANTROPOVA QUIRINALE DICH

Antropova: "Orgogliose di essere di nuovo qui"

01:49
Iulm Festival dello sport

Iulm Festival dello sport

01:15
I malumori dei tennisti

I malumori dei tennisti

02:13
DICH GUIGNARD-FABBRI ALLO IULM 7/10 DICH

Guignard e Fabbri: "L'ultima cosa che ci manca è la medaglia olimpica"

03:09
DICH GHEDINA ALLO IULM 7/10 DICH

Ghedina: "E' una grandissima opportunità per l'Italia"

I più visti di Altri Sport

DICH MATTARELLA DISCORSO VOLLEY DICH

Mattarella: "Voi esempio per i giovani. Vi aspetto presto"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

Sinner verso Shangai

Sinner verso Shangai

MCH VOLLEY DA MELONI 8/10 MCH

Volley, azzurre e azzurri dalla Premier Meloni: "Grazie per emozioni"

DICH VELASCO DISCORSO QUIRINALE DICH

Velasco: "Il prossimo anno faremo come se avessimo perso per tornare qui"

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:51
Serie A, respinto il reclamo del Como: confermate squalifiche per Jesus Rodriguez e Fabregas
12:48
Oysho Milano Premier Padel P1, Coello e Tapia agli ottavi: domani la sfida a Esbri e 'Capitan America' Ruiz
De Paul spacchetta le figurine e… trova Garnacho
12:56
De Paul spacchetta le figurine e… trova Garnacho
Controllo spettacolare di Kvara
12:56
Controllo spettacolare di Kvara
12:41
Chi è più decisivo nei big match? La classifica dei giocatori di A dal 2022/23