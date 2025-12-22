Logo SportMediaset

America's Cup, ecco l'alleanza di cinque team: "Garantiamo decenni a venire"

New Zealand, Luna Rossa, Athena Racing, Alingi e K-Challenge insieme "per creare un nuovo ed entusiasmante futuro"

di Redazione
22 Dic 2025 - 10:51

L'America's Cup Partnership annuncia oggi la formazione di una "storica alleanza" tra i team più importanti dell'evento velico per eccellenza, tra i quali Luna Rossa. "Questo - sottolinea l'ACP - segna un momento di trasformazione nei 174 anni di storia della competizione, creando un'entità unificata dedicata alla stabilità e alla crescita a lungo termine dell'America's Cup. I cinque team storici, Emirates Team New Zealand (Nzl), Athena Racing (Gbr), Luna Rossa (Ita), Tudor Team Alinghi (Svi) e K-Challenge (Fra), si sono uniti per creare un nuovo entusiasmante futuro per la competizione sportiva più antica del mondo".

"Questo - prosegue sempre ACP - fa seguito all'accordo di protocollo tra Emirates Team New Zealand, in qualità di Defender, e Athena Racing, in qualità di Challenger of Record, annunciato nell'agosto 2025, che ha stabilito i termini della 38a edizione della Louis Vuitton America's Cup a Napoli e ha aperto la strada all'America's Cup Partnership". "Si tratta di preservare ciò che rende l'America's Cup straordinaria, costruendo al contempo un modello sostenibile che vada a beneficio di tutti coloro che condividono la nostra passione per questa grande competizione", ha dichiarato Grant Dalton, CEO del Defender di Emirates Team New Zealand. "Stiamo garantendo all'America's Cup il ruolo di eccellenza dell'innovazione e dello sport professionistico per i decenni a venire". 

