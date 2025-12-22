America's Cup, ecco l'alleanza di cinque team: "Garantiamo decenni a venire"

"Questo - prosegue sempre ACP - fa seguito all'accordo di protocollo tra Emirates Team New Zealand, in qualità di Defender, e Athena Racing, in qualità di Challenger of Record, annunciato nell'agosto 2025, che ha stabilito i termini della 38a edizione della Louis Vuitton America's Cup a Napoli e ha aperto la strada all'America's Cup Partnership". "Si tratta di preservare ciò che rende l'America's Cup straordinaria, costruendo al contempo un modello sostenibile che vada a beneficio di tutti coloro che condividono la nostra passione per questa grande competizione", ha dichiarato Grant Dalton, CEO del Defender di Emirates Team New Zealand. "Stiamo garantendo all'America's Cup il ruolo di eccellenza dell'innovazione e dello sport professionistico per i decenni a venire".