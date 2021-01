Vela, al via la Prada Cup: Luna Rosa sogna l'America's Cup

VELA

Ci siamo, tutto pronto per la Prada Cup, la Challenger Selection Series che decreterà il team che sfiderà i neozelandesi detentori del trofeo più antico del mondo dello sport, la Coppa America. A partire da domani non ci sarà più spazio per errori: ogni punto conta e un errore in meno è un passo avanti verso la Prada Cup, e quindi la possibilità di sfidare i neozelandesi nel Match Finale della 36/a America's Cup. Il programma giornaliero prevede due regate a partire dalle ore 15 (orario neozelandese). I tre team si sfideranno in 4 round robin. I primi due in calendario questo weekend, i successivi nel prossimo, dal 22 al 24 gennaio. Il team con il miglior punteggio andrà direttamente nella Finale della Prada Cup, mentre gli altri due si confronteranno ancora in una una semifinale al meglio delle sette regate, vale a dire il primo che vince 4 prove accede alla Finale.

A partire dal 13 febbraio va in scena l'ultimo atto della Prada Cup: la Finale. Il primo team che conquista 7 vittorie si aggiudica il trofeo, nonché il diritto di sfidare i neozelandesi. Saranno regate serrate ed altamente competitive, dove nessuno dei team è disposto a cedere metri. Ogni secondo sarà decisivo, dalle manovre del pre-partenza, che ha regalato momenti di spettacolo già nelle competizioni di dicembre, alle scelte tattiche nei bordi. Luna Rossa Prada Pirelli scenderà in acqua nella seconda prova di venerdì contro gli inglesi di Ineos Team UK che, nelle ultime settimane, ha mostrato grandi miglioramenti, sia in termini di manovre che di velocità. Sabato sarà la volta di NYYC American Magic, mentre domenica doppia prova per Luna Rossa che affronterà prima gli inglesi e poi gli americani. Il meteo prevede due giorni di venti medio-leggeri da ovest/sud-ovest, mentre domenica l'arrivo di un fronte da ovest potrebbe lasciare ancora qualche incertezza sulle condizioni.