US CENTER FOR SAFESPORT: UN ESEMPIO PER L’ITALIA CONTRO GLI ABUSI SESSUALI NELLO SPORT

Quasi 5.000 denunce ricevute complessivamente: 281 nel 2017, 1848 nel 2018, 2770 nel 2019. Un totale di 4899 casi con una media di oltre 200 denunce di abusi al mese, 627 le condanne inflitte dal 2017 ad oggi, una ‘black list’ con 1218 nomi. Fino a dicembre 2019, oltre un milione di persone impegnate nello sport ha seguito un percorso di formazione sul fenomeno degli abusi sessuali. Sono solo alcune delle cifre dell’US Center for Safesport, l’unico organismo al mondo istituito per prevenire, indagare, giudicare e sanzionare gli abusi sessuali nello sport. Una non-profit indipendente nata il 3 marzo del 2017 in pieno caso Nassar, l’osteopata americano condannato al carcere a vita per avere abusato di circa 500 atlete. All’US Center for Safesport è dedicato il terzo incontro per la consapevolezza organizzato dal Cavallo Rosa/ChangeTheGame grazie al sostegno della Fondazione Candido Cannavò per lo Sport/Gazzetta dello Sport. L’evento si terrà il 16 dicembre alle ore 15,00 in diretta streaming dalla pagina Facebook del Cavallo Rosa e dal sito ChangeTheGame.it. Ospite d’onore, in collegamento da Denver, Katie Hanna vicepresidente dell’US Center for Safesport, un modello da esportare nel mondo.