"Un gancio da Dio": Rozzano ospita l'incontro tra la boxe e la fede cristiana

C’è compatibilità tra uno sport di combattimento come il pugilato e un sentimento come la fede cristiana? Apparentemente no, ma quando si incontrano personaggi speciali si può anche trovare un punto di incontro. È quello che succederà il 29 gennaio, quando all’oratorio Sant’Angelo di Rozzano, alle porte di Milano, verrà allestito un ring di pugilato. Un incontro inconsueto tra la nobile arte del fare a pugni (ma seguendo regole ferree) e l’educazione di ispirazione cattolica. Fede, lotta interiore, combattimento fisico. La boxe intesa come riscatto sociale e come mezzo per tirare fuori da ogni persona il meglio di sé.