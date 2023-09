Ucraina: "Partecipazione russi alle paralimpiadi prolunga la guerra"

PARIGI 2024

Dura presa di posizione del governo di Kiev: "Tutto questo spinge la Russia ad aumentare i livelli di violenza"

© Getty Images Dura presa di posizione del governo di Kiev contro la decisione di permettere alla Russia di partecipare alle paralimpiadi e alle competizioni calcistiche giovanili. L'Ucraina ha infatti chiarito, attraverso Mykhailo Podolyak, consigliere di Volodymr Zelensky, che "permettere la partecipazione dei russi ai Giochi Paralimpici e alle competizioni calcistiche giovanili, non espellere la Russia dalle istituzioni e dalle organizzazioni internazionali, non emettere mandati di arresto per funzionari di alto livello per il coinvolgimento in crimini di massa, permettere alle aziende internazionali di commerciare con la Russia: tutto questo prolunga la guerra e spinge la Russia ad aumentare i livelli di violenza in Ucraina".

La reazione di Kiev arriva all'indomani della decisione del Comitato Paralimpico Internazionale (Ipc) che, appunto, ha stabilito che "gli atleti russi e bielorussi potranno competere ai Giochi Paralimpici di Parigi del 2024 (28 agosto - 8 settembre) da neutrali, in maniera individuale e senza le proprie bandiere nazionali".

La mozione è stata votata a maggioranza (74 voti contro 65) nel corso dell'Assemblea generale a Manama, in Bahrein. Confermato invece il divieto per la Russia di organizzare qualsiasi evento paralimpico internazionale, mentre una mozione per la sospensione totale del comitato paralimpico russo era stata bocciata in precedenza con 74 voti favorevoli, 65 contrari e 13 astenuti.

"Crediamo fermamente - aveva detto il presidente dell'Ipc, Andrew Parsons - che sport e politica non debbano mescolarsi, e che anzi debbano rimanere assolutamente separati". La decisione del comitato internazionale Paralimpico arriva due settimane prima della Sessione del Cio che, a Mumbai, discuterà se ammettere Russia e Bielorussia, ed eventualmente in che forma, ai Giochi di Parigi 2024.